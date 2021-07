14 की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी ये लड़की, स्कूल टीचर ने असेंबली में सरेआम कर दी घोषणा

19 साल की उम्र तक 3 बच्चों की मां बन चुकी थी लड़की. (Photo Credit- TikTok)

19 साल की होते-होते Kayte के 3 बच्चे (Mum had 3 kids by 19) हो चुके थे. पहली बार वे तब प्रेगनेंट हुईं, जब वे स्कूल (Girl got pregnant at 14) में पढ़ती थीं. News18Hindi

Last Updated : July 08, 2021, 11:18 IST Share this:









हर किसी की ज़िंदगी का एक मकसद होता है. 22 साल की Kayte की ज़िंदगी का मकसद शायद परिवार बनाना ही है. तभी तो 19 साल (Mum had 3 kids by 19) की उम्र तक वे 3 बच्चों को जन्म दे चुकी थीं और इस वक्त उनकी उम्र 22 साल है. हालांकि अब भी वो चौथे बच्चे की प्लानिंग कर रही हैं.



देखने में किसी यंग कॉलेजगोइंग गर्ल की तरह दिखने वाली Kayte दरअसल कॉलेज कभी गई ही नहीं. उन्होंने तो ठीक तरह से स्कूलिंग ( Girl got pregnant at 14) भी नहीं पूरी की, बल्कि जब बच्चों की उम्र पढ़ाई की होती है, तब वे एक बच्चे की मां बन चुकी थीं. अब काइटी (Kayte) को अपने इस फैसले पर कोई गम नहीं है, हालांकि वे किसी को भी इतनी कम उम्र में मां बनने की सलाह नहीं देतीं.



14 साल की उम्र में पहली बार बनीं मां

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली काइटी की उम्र अब 22 साल है. वे अपनी कहानी बताते हुए कहती हैं कि महज 14 साल की उम्र में वे पहली बार प्रेगनेंट हुईं. उनके पहले बच्चे का नाम Casey था. वे बताती हैं कि जब उन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो उन्हें लगा कि उनकी ज़िंदगी अब खत्म हो गई है. स्कूल में टीचर को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने पर ये बात पूरे स्कूल को पता चल गई. न तो उनके दोस्त बचे और न ही वो कभी फिर स्कूल जा पाईं. उनके दोस्तों से उनका संपर्क खत्म होने लगा क्योंकि ये उन्हें शर्मिंदा करने वाला था.



TikTok पर हैं पॉपुलर

Kayte सोशल मीडिया पर @babiesandk नाम से अपना अकाउंट चलाती हैं. वे यहां अपनी जिंदगी की तमाम बातें लोगों से शेयर करती हैं और उनके सवालों का खुलकर जवाब भी देती हैं. वे बताती हैं कि 14 साल की उम्र में पहली बार प्रेगनेंट हुईं. फिर 16 साल की उम्र में वे दोबारा प्रेगनेंट हुई और 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने तीसरे बच्चे को भी जन्म दे दिया. अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए वे कहती हैं कि पहली बार ये आसान था, जबकि दूसरी और तीसरी बार में उन्हें थोड़ी तकलीफ हुई. उनके दो बच्चों के पिता उनके एक्स ब्वॉयफ्रेंड थे जबकि तीसरे बच्चे के पिता उनके इस वक्त के पार्टनर हैं. अब वे चौथे बच्चे की भी प्लानिंग कर रही हैं.



हाालांकि अपनी कहानी बताते हुए वे कहती हैं कि कम उम्र में मां बनना उनके लिए अच्छा फैसला था, फिर भी वे किसी को भी टीनएज में मां बने का फैसला करने के लिए नहीं कहना चाहेंगी. अब वे चाहती हैं कि वे अपने करियर के तौर पर किसी हॉरर फिल्म का निर्देशन करें या फिर वीडियोग्राफी करें.