मॉल के अंदर चाकू लेकर घुसना अपराध की श्रेणी में आता है. पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की ‘छुरा’ लेकर मॉल के अंदर घूमती नजर आती है. यह देखकर लोगों के होश उड़ जाते हैं. आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है. मॉल में तो जबरदस्‍त चेकिंग होती है. कोई भी ऐसी चीज नहीं ले जा सकता. तो आप सही सोच रहे हैं.

वीडियो को @TheFigen_ नाम के ट्विटर पेज से शेयर किया गया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़की किसी मॉल के अंदर सीढ़ियों से ऊपर जा रही है. उसके आगे काफी लड़कियां भी खड़ी हैं. ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि लड़की ने अपनी जींस के पीछे के पॉकेट में एक ‘छुरा’ रखा हुआ है. जो देखने में काफी बड़ा है. आप भी इसे देखेंगे तो डर जाएंगे. पर यह लड़की आसानी से पूरे मॉल में घूमते हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाती है. पर एक ट्व‍िस्‍ट है.

