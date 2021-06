कोरोना में बनना चाहते हैं दूल्हा तो वैक्सीन लगवाना जरूरी, लड़कीवाले शादी के लिए ढूंढ रहे वैक्सीनेटेड दामाद

कोरोना काल (Coronavirus) में हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया. लाइफस्टाइल (Corona Lifestyle) से लेकर खाने-पीने की आदतें, सेनेटाइज़र, मास्क और न जाने क्या-क्या. फंक्शन में भी लोगों का आना-जाना कम हो गया है, खास तौर पर शादी को लेकर चली जा रहीं पुरानी रवायतें भी बदल गईं. अब एक ऐसी ही नई रवायत आपको बताते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल (Social Media Viral) हो रही है. ये एक शादी का विज्ञापन है, जिसमें लड़की वालों ने साफ तौर पर शर्त रखी है कि उन्हें अपनी लड़की के लिए वैक्सीनेटेड दूल्हा (Girl seeks corona vaccinated groom to marry) ही चाहिए. उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी लड़की वैक्सीन की दोनों डोज़ लगवा चुकी है.



इस विज्ञापन को सोशल मीडिया (Matrimonial Clipping Viral) पर लोग खूब शेयर कर रहे हैं. कांग्रेस के सांसद और अपने अंदाज़ के लिए मशहूर शशि थरूर (Congress MP Shashi Tharoor) ने भी इस विज्ञापन को अपने ट्विटर (Twitter) हैंडल से शेयर किया है. उन्होंने इस पर एक मज़ेदार कैप्शन भी लिखा है - 'वैक्सीनेटेड दुल्हन को वैक्सीनेटेड दूल्हा चाहिए. इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्हें अपना शादी का गिफ्ट एक बूस्टर शॉट चाहिए होगा. ये हमारे लिए न्यू नॉर्मल होने जा रहा है?'



Vaccinated bride seeks vaccinated groom! No doubt the preferred marriage gift will be a booster shot!? Is this going to be our New Normal? pic.twitter.com/AJXFaSAbYs — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 8, 2021

Now one more eligibility must be added in marriage proposals... — vandanasajivan (@vandanasajivan) June 8, 2021

It will be ...lol — Dr Ruchi Anand (@DrRuchiAnand3) June 8, 2021

That paper cutting is fake. Created with a mobile app — K Tony Jose (@KtonyjoseMM) June 8, 2021

शशि थरूर की इस पोस्ट पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं. इस विज्ञापन (Viral Matrimonial Clipping on Twitter)को लेकर जिस किसी ने प्रतिक्रिया दी है, उसके पास अपना लॉजिक है. एक यूज़र लिखती हैं कि ये शादी के लिए अब नया क्राइटएरिया होगा. किसी ने ये भी लिखा कि विज्ञापन में वैक्सीन का नाम भी मेंशन है. ऐसे में फाइज़र का मार्केट सबसे हाई होने की उम्मीद है. कोई लिख रहा है कि ये न्यू नॉर्मल होने जा रहा है, तो किसी को ये विज्ञापन की झूठा लग रहा है.

अब ये विज्ञापन झूठा हो या सच्चा, इसकी क्लिप तेज़ी से शेयर की जा रही है और लोग इसे लेकर अपनी राय दे रहे हैं. वैक्सीनेशन को लेकर फिलहाल सरकार 18 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त टीकाकरण का ऐलान कर चुकी है. ऐसे में अगर इस तरह की शर्त सही भी निकल जाए तो शादियां नहीं रुकने वालीं. सबसे दिलचस्प बात तो यही है.ये भी देखें- शख्स ने बनाया Parle-G बिस्किट से सैंडविच ! देखकर ही सदमे में आ गए लोग