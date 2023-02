सोशल मीडिया का जबसे दौर आया है फोटो खिंचाने और उसे तुरंत अपलोड करने का बुखार सा चढ़ा हुआ है. युवाओं में तो गजब का क्रेज है. पोज मारकर फोटो खिंचाते हैं और कई बार इसके लिए खुद को खतरे में भी डालने से परहेज नहीं करते. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़की फोटो खिंचाने में इतनी मशगूल हो गई कि उसे ध्‍यान ही नहीं रहा कि नीचे गहरी नदी भी बह रही है. और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से बड़ा कांड हो गया.

ट्विटर पर @wtf_scene एकाउंट से अक्‍सर हैरतअंगेज वीडियो शेयर किए जाते हैं, जिसे देखकर लोग दंग रह जाते हैं. यूजर ने ऐसा ही एक वीडियो कुछ घंटे पहले साझा किया. इसमें देख सकते हैं कि एक लड़की नदी पर बने पुल पर फोटो खिंचाने के लिए पहुंचती है. नदी में बहाव काफी तेज है लेकिन लड़की को उसकी तेज धार के साथ ही तस्‍वीर लेनी होती है. लकड़ी से बना यह पुल बारिश की वजह से भीगा हुआ है. जैसे ही लड़की पुल पर पोज मारकर फोटो खिंचवाने की कोशिश करती है, उसका हाथ फ‍िसल जाता है और वह नदी में गिर जाती है. नदी का बहाव इतना तेज है कि उसे बहाकर अपने साथ ले जाता है.

