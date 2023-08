Viral Video: बच्चों का फोकस बढ़ाने के लिए मिल गया गजब तरीका, आसानी से बढ़ेगी एकाग्रता, क्या आप कर पाएंगे पार?

एकाग्रता, फोकस यानी कॉन्सनट्रेशन किसी भी बच्चे के लिए बेहद जरूरी है. वो उसे पढ़ाई के साथ-साथ समाज के अन्य पहलुओं में भी सफल होने में मदद करता है. ये गुण उस बच्चे को बेहतर इंसान बनाने में मदद करते हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल (Game for children’s concentration viral video) हो रहा है, जिसमें एक लड़की, फोकस बढ़ाने के लिए गजब का खेल खेलती नजर आ रही है. दिखने में ये आसान सा खेल है, पर इससे एकाग्रता बढ़ती है जो आगे तक लोगों की काम आती है.

ट्विटर अकाउंट @ThebestFigen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट किए जाते हैं. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (girl walk on wood blocks amazing race viral video) पोस्ट किया गया है जिसमें एक लड़की लकड़ी के 4 ब्लॉक पर चलती नजर आ रही है. ये तरीका बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने का खास तरीका साबित हो सकता है. आपको पहली बार देखने में ये रेस काफी आसान लगेगी, पर जब आप गौर से देखेंगे तो समझ आएगा कि ये कितना मुश्किल है.

This is a great game for children’s concentration.pic.twitter.com/RizknwAt7a

— The Best (@ThebestFigen) August 18, 2023