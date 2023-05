भाई के साथ मैजिक ट्रिक दिखा रही थी बच्ची, तभी एक गलती से खुल गई जादू की पोल, गुस्साई बहन ने मारी जोरदार लात

बच्चे मन के सच्चे होते हैं. जो करते हैं दिल से करते हैं. बच्चे वो सबकुछ ट्राई कर लेना चाहते हैं जो अपने इर्दगिर्द देखते हैं. और हर उस काम को अंजाम देने का तरीका उनकी क्रिएटिविटी और समझ ज़ाहिर करता है. बचपन में बच्चों के किए काम उनके शौक और दिलचस्पी को उजागर करते हैं. बच्चे देख सुनकर कितना कुछ सीख सकते हैं ये इस वीडियो में देखिए, जहाँ एक बच्ची जादूगर बन गई. बड़े बड़े मैजिकल शो में दिखाई जाने वाली मैजिक ट्रिक को अंजाम दिया लेकिन ट्रिक में एक चूक हो गई, जिसे देख आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे.

ट्विटर अकाउंट @hcmariwala पर शेयर वीडियो में एक प्यारी सी बच्ची अपने छोटे भाई के साथ मैजिक ट्रिक दिखाती है. शानदार जादू दिखाने कि उसने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन छोटे भाई की एक गलती से सारी पोल खुल गई फिर तो गुस्साई बच्ची ने उसे ऐसी जोरदार लात मारी, जिसने वीडियो की क्यूटनेस को और बढ़ा दिया. इस वीडियो को 32 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

Best magic trick ever played in history. 😄pic.twitter.com/bzsPqfyZrC

— Harsh Mariwala (@hcmariwala) May 2, 2023