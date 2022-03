जन्म से ही लड़की को होता था तेज सिरदर्द, मां के गर्भ में ही हो गया था इतना बड़ा ट्यूमर

नियाम (Niamh, from Glasgow) के दर्द को कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया. बचपन में भी सिरदर्द की शिकायत करने पर लोग उसे बहानेबाज़ समझने लगे, मगर ये दर्द उसका बचपन और स्कूल की पढ़ाई दोनों को बर्बाद कर रहा था. जब भी सिर दर्द शुरु होता वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता. दर्द से उसका ये रिश्ता 14 साल की उम्र से चला आ रहा था.

14 साल की उम्र से शुरू हुए दर्द ने लंबे समय तक उसका पीछा नहीं छोड़ा. लेकिन कभी उसका जांच नहीं करवाई गई. लोग इसे बच्चों का बहाना मानकर चल रहे थे. लेकिन समस्या तब बड़ी हो गई जब एक सुबह उसकी आँखों से दिखना बंद हो गया, चेहरा एक तरफ झुकने लगा. फिर उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पता चला कि उसे तो संतरे के आकार के बराबर ब्रेन ट्यूमर (Brain Tumour) था जो सालों से शरीर में पनप रहा था. इस खबर ने सबके होश उड़ा दिए.

सौ.सोशल मीडिया- ट्यूमर के साइड इफेक्ट से चेहरे पर लकवा मारने जैसी हो गई थी स्थिति

बचपन का सिरदर्द असल में था गंभीर ब्रेन ट्यूमर

ट्यूमर के साइड इफेक्ट से उसके चेहरे पर लकवा मारने जैसी स्थिति हो गई थी. लेकिन उसके पहले उसे डिस्लेक्सिया (dyslexia) की जांच के लिए लाया गया तो पता चला की वो तो किसी और ही गंभीर बीमारी से जूझ रही थी. नियाम तब बहुत छोटी थी लिहाजा गंभीर ट्यूमर के खतरे से वो बहुत वाकिफ नहीं थी. लेकिन परिवार समझ रहा था. तुरंत सीटी स्कैन और MRI करवाई गई. जिसमें ब्रेन ट्यूमर का पता चला. जिसे गैंग्लियोग्लियोमा (ganglioglioma) कहा जाता है. इसके बाद इलाज शुरु हुआ और आखिरकार वो ठीक हो पाई. डॉक्टरों ने अंदाज़ा लगाया कि मुमकिन है कि नियाम को जन्म के साथ ही ट्यूमर रहा होगा (Must have had a tumor with birth).

अब ब्रेन ट्यूमर चैरिटी के साथ मरीज़ों की सेवा में जुट गई नियाम

अस्पताल में जाने के बाद उसकी इमरजेंसी सर्जरी करवाई गई. जिसके बाद उसके चेहरे पर आ रही लकवे वाली स्थिति में सुधार होने लगा. ठीक होने के बाद 23 साल की नियाम अब ब्रेन ट्यूमर चैरिटी (Brain Tumour Charity) का हिस्सा हैं और अपने जैसे बाकी लोगों की मदद और देखभाल का काम करना पसंद करती है. ब्रेन ट्यूमर चैरिटी नियाम और इसी तरह की स्थिति में अन्य लोगों के लिए मदद, सलाह और सहायता प्रदान करती है, ताकि उन्हें ब्रेन ट्यूमर से उबरने में आने वाली व्यावहारिक और भावनात्मक मुश्किलों को दूर करने में मदद मिल सके. ब्रेन ट्यूमर चैरिटी के हेडस्मार्ट अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओ में ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों और उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

