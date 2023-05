यह कहानी पूरी तरह फ‍िल्‍मी है. 9 साल की एक बच्‍ची अचानक गायब हो गई. पिता पागलों की तरह उसे तलाशते रहे. दर-दर ढूंढा. इतना परेशान हुए कि बच्‍ची के रहस्‍यमय तरीके से लापता होने की दुनिया में चर्चा होने लगी. देश की एजेंसियां, पुलिस भी ढूंढकर थक गईं, पर कोई सुराग हाथ नहीं लगा. यहां तक क‍ि टीवी शो बन गया. मगर जैसे ही शो नेटफ्ल‍िक्‍स पर दिखाया गया, बच्‍ची जिंदा वापस लौट आई. सुनने में यह कुदरत‍ का कर‍िश्मा लग रहा होगा, लेकिन हकीकत जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे.

घटना अमेरिका के कैरोलिना की है. इंडिपेंडेंट यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, 4 जुलाई 2017 को 9 साल की कायला अनबेहौन अपनी मां हीथर से मिलने उनके घर गई थी. मम्‍मी-पापा में अनबन की वजह से दोनों अलग रहते हैं. और कायला की कस्‍टडी उनके पापा को मिली हुई है. काफी देर तक जब कायला नहीं पहुंची तो पिता रयान उसे ढूंढते हुए हीथर के घर पहुंच गए. मगर वहां न तो कायला मिली और न ही हीथर. कई साल तक दोनों की तलाश में पिता दर-दर भटकते रहे. 6 साल तक लगातार ‘ब्रिंग कायल होम’यानी कायला को घर लाओ नाम से फेसबुक पर मुहिम चलाया. देशभर की जांच एजेंसियां लग गईं. मामला इतना तूल पकड़ा कि सरकार को हस्‍तक्षेप तक करना पड़ा.

शो का प्रसारण होते ही मिल गई बच्‍ची

उधर, कायला की गुमशुदगी रहस्‍य बन चुकी थी. मामला इतना उछला कि नेटफिलिक्स की सीरीज ‘अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज’ में कायला की कहानी पर टीवी शो बना दिया गया. उस एपीसोड का नाम दिया गया ‘एबडिक्टिड बॉय अ पैरेंट’. इसका मतलब था, पेरेंट्स ने किया बच्‍चे का अपहरण. इसी बीच नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन (NCMEC) ने कुछ तस्वीरें जारी कीं, जिसमें कायला से मिलती जुलती एक तस्वीर भी थी. बताया गया कि 15 साल की हो चुकी कायला अब कैसी दिखती है.

BREAKING NEWS ‼️

NCMEC is excited to share that Kayla Unbehaun has been FOUND SAFE in North Carolina!

Kayla was only 9 years old when she was abducted by her non-custodial mother, Heather Unbehaun from South Elgin, Illinois on July 5, 2017. Kayla’s dad, Ryan asked NCMEC to… pic.twitter.com/5O7bpEjIhT

— National Center for Missing & Exploited Children (@MissingKids) May 16, 2023