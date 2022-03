प्रेमिका ने प्रेमी को गिफ्ट में दे दी सौतन, पुरानी को छोड़ नई के साथ भाग गया शख्स

प्यार एक बेहद खूबसूरत अहसास है. प्यार में लोग सही गलत सब भूल जाते हैं. उनके लिए कुछ मायने रखता है तो वो है उनके पार्टनर का प्यार और उसकी ख़ुशी. इसमें कई बार लोग सही-गलत का फर्क भी भूल जाते हैं. अमेरिका के टेक्सास में रहने वाली टेलर (Taylor Cezanne) अपने ढाई साल पुराने प्रेमी के प्यार में ऐसी पागल हुई कि उसकी ख़ुशी के लिए अपने रिश्ते में एक नई लड़की को ही शामिल कर लिया. लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये फैसला उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा. कुछ समय बाद उसके प्रेमी ने टेलर से ब्रेकअप कर नई लड़की के साथ रिलेशन (Lover Run Away With New Partner) स्टार्ट कर दिया. अब टेलर ने अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर की है.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर (Social Media Influencer) टेलर केजनने ने अपनी ये अजीबोगरीब स्टोरी शेयर की है. उसने बाट्या कि अपने प्रेमी के साथ सेक्स लाइफ को और मासालेदार बनाने के लिए उसने अपने रिश्ते में एक और पार्टनर को जोड़ा था. लेकिन सोचा था कि ये फैसला उसे ही सिंगल बना देगा. उसके प्रेमी का इंट्रेस्ट कुछ समय बाद उससे खत्म होकर नई पार्टनर में चला गया और अब वो उसके साथ ही रिलेशन में आ गया है. 26 साल की टेलर की स्टोरी लोगो को हैरान कर रही है.

लव लाइफ में फन पड़ा महंगा

अपने साथ हुई इस पूरी घटना को खुद टेलर ने लोगों के साथ शेयर किया. उसने बताया कि वो अपने प्रेमी के साथ बीते ढाई साल से रिलेशन में थी. सबकुछ अच्छा चल रहा था लेकिन कुछ समय से दोनों के बीच थोड़ी अनबन चल रही थी. इसी को संभालने के लिए उसने अपनी लाइफ में एक नई लड़की को शामिल करने का फैसला किया. इसके लिए उसने अपने प्रेमी के ही ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को चुना. वो सिर्फ अपने और अपने प्रेमी के रिश्ते में थोड़ा फन लाना चाहती थी. लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा.

नई पर ही आ गया प्रेमी का दिल

नई लड़की कुछ समय तक वीकेंड्स पर दोनों के साथ रुकने लगी. लेकिन इसके बाद दोनों लड़कियों के बीच जलन की भावना पनपने लगी. हालांकि शख्स ने दोनों को बराबर प्यार देने की कोशिश की लेकिन धीरे-धीरे उसका इंट्रेस्ट नई पार्टनर में ज्यादा पैदा हो गया. इसके बाद उसने टेलर को इग्नोर करना शुरू कर दिया थोड़े समय बाद उसने टेलर से ब्रेकअप कर लिया और नई लड़की के साथ ही रिलेशन में आ गया. अब टेलर भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई है और बीते दो महीने से अपने नए पार्टनर के साथ रह रही है. उसने अपनी स्टोरी उन लोगों के साथ शेयर की है जिन्हें ऐसा लगता है कि लव लाइफ में तीसरे को जोड़ने से रिश्ता बचाया जा सकता है.

