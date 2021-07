Makeup पर हजारों फूंककर तैयार हुई लड़की, डेट पर पहुंची तो ब्वॉयफ्रेंड ने किया पहचानने से इनकार

डेटिंग (Dating Tips) पर जाने के लिए सभी की कोशिश होती है कि वे बेस्ट दिखें. हालांकि ये जानना मुश्किल है (How to Impress Partner on First Date) कि सामने वाले को क्या पसंद आएगा. ऐसे में कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिससे खुद को ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है. अमेरिका की एक लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब अपनी फर्स्ट डेट पर वो ओवरड्रेस्ड (Loud Makeup) होकर पहुंची.ये हादसा हुआ मेगन एलिज़ाबेथ (Megan Elizabeth) नाम की लड़की के साथ. उसने डेटिंग ऐप के ज़रिये एक लड़के से बातचीत की. कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक-दूसरे से मिलने का दिन और वक्त तय किया. आमतौर पर सभी पहली डेट पर सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं. मेगन ने भी यही किया. वो बात अलग है कि उसका पासा उल्टा पड़ गया और ब्वॉयफ्रेंड (Boyfriend Dumped Overdressed Girlfriend) ने उसके साथ बैठना भी ठीक नहीं समझा.मेगन एलिज़ाबेथ के मुताबिक ट्रिवॉर (Trevor)नाम का लड़का उसे डेटिंग ऐप (Dating App) पर मिला. दोनों ने एक दूसरे से चैट की और फिर पसंद भी किया. आखिरकार लड़का और लड़की डेटिंग के लिए तैयार हो गए. अमेरिकन बेकरी चेन पनेरा पर उनका मिलना तय हुआ. इस खास दिन के लिए मेगन ने घंटों खर्च करके बेहद खास दिखने की कोशिश की. वो तय की हुई जगह पर पहुंच भी गई और फिर ब्वॉयफ्रेंड को मैसेज किया. इसके जवाब में उसे जो कुछ मिला, वो यकीन करने लायक नहीं था.ट्रिवॉर ने मेगन को दूर से ही देख लिया था. देखने के बाद उसने रिप्लाई करते हुए कहा - मैंने तुम्हें आते हुए देखा. मैंने तुमसे अच्छा दिखने के लिए कहा था. तुम्हें सुंदर दिखना चाहिए. तुमने खुद को बूढ़ी डायन (Dressed up like witch) की तरह तैयार क्यों किया है? मुझे ये अच्छा नहीं लगा और तुम्हारे साथ घूमने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, इसलिए मैं जा रहा हूं.इस घटना के बाद मेगन ने ये पूरी घटना अपने मेकअप वीडियो के साथ TikTok पर शेयर की. उसने बताया कि लड़के ने उससे जो कहा था, वो उसका उल्टा करके गई थी क्योंकि उसे खुद यही पसंद था. काली लिपस्टिक और स्मोकी आई मेकअप के साथ वो काफी ग्लैम और लाउड लग रही थी. शायद उसके डेट को ये पसंद नहीं था. हालांकि लोगों ने मेगन को खूबसूरत कहते हुए उसके मेकअप की तारीफ की है. कुछ लोगों ने उससे डेटिंग के लिए भी पूछा.