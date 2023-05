स्कूल जाने के लिए हथेली पर जान! लड़की ने ऐसे पार की नदी, Viral Video देख कांप जाएगी रूह!

Girl crossing river Viral Video: दुनिया पहले से काफी आगे पहुंच चुकी है. हर क्षेत्र में विज्ञान तरक्की कर चुका है, जिसके नमूने हमें तरह-तरह की चीज़ों के ज़रिये दिखाई देते रहते हैं. एक तरफ तो दुनिया चांद और मंगल तक पहुंच चुकी है, वहीं कुछ जगहें ऐसी भी हैं, जहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चों के पास स्कूल जाने के लिए कोई ढंग का रास्ता तक नहीं है. कई जगहों पर तो पुल ही नहीं हैं, ऐसे में बच्चे जान हथेली पर रखकर स्कूल पहुंच रहे हैं. खासतौर पर इस वीडियो में लड़कियां जिस संघर्ष से स्कूल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी.

रस्सी के सहारे पार की नदी

वीडियो में कुछ लड़कियां अपनी जान को खतरे में डालकर स्कूल जाती दिख रही हैं. स्कूल की एक लड़की नदी के इस पार खड़ी है और नदी पार करने की कोशिश कर रही है. नदी पार करने के लिए इस पार से उस पार एक रस्सी बांधी गई है और उसी रस्सी के सहारे लड़की ने नदी को पार कर रही है. ये नज़ारा हैरान करने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी चूक जानलेवा बन सकती थी. नदी में पानी का बहाव काफी तेज था, जो उसे बहा सकती थी. फिर भी वो पढ़ने के लिए ये रिस्क भी लेने को तैयार है.

In some parts of the world, children will risk their lives just to get to school. pic.twitter.com/YmqUEvOJsP

— CCTV IDIOTS (@cctvidiots) April 23, 2023