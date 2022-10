कांच का बना है ऑक्टोपस का शरीर, देख सकते हैं आर-पार! Video देख हैरान हुए लोग

Rare Transparent Octopus: अगर अंतरिक्ष में बहुत से रहस्य मौजूद हैं तो समंदर की गहराइयों में भी ऐसे तमाम राज़ हैं, जिनसे पर्दा उठना बाकी है. समुद्र में रहने वाले कई ऐसे जीव भी हैं, जो पहली बार जब लोगों की नज़रों के सामने आते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं. कुछ जीव तो ऐसे होते हैं, जिनके बारे में हमने पहले सोचा भी नहीं होता. इस वक्त एक ऐसा ही समुद्री जीव ट्विटर पर लोगों को हैरान कर रहा है.

आपने ट्रांसपैरेंट फिश के बारे में सुना होगा, जो पानी से बाहर आते ही पारदर्शी हो जाती है और पानी में जाते ही काले रंग की. लेकिन इस वक्त एक दुर्लभ पारदर्शी ऑक्टोपस का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसे लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखा था. कांच की तरह शरीर वाले इस जीव को देखने के बाद लोग दंग हो जा रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑक्टोपस को प्रशांत महासागर के सुदूर इलाके में तैरते हुए देखा गया था.

कांच की तरह पारदर्शी है ऑक्टोपस

वायरल हो रहे वीडियो में में आप जिस जीव को देख रहे हैं, वो कोई जेलीफिश नहीं है बल्कि कुछ और ही है वो कोई जेलीफिश नहीं बल्कि एक ऑक्टोपस है. हालांकि ये ऑक्टोपस आम ऑक्टोपस से अलग पूरी तरह पारदर्शी है. इस जीव के शरीर के अंदरूनी अंगों को कोई भी नंगी आंखों से देख सकता है. वायरल वीडियो में आप ऑक्टोपस की आंखें, आंखों की नसें और खाने की नली को भी बिल्कुल साफ देख सकते हैं, जबकि बाकी के अंग नीले रंग के कांच की तरह दिख रहे हैं.

The glass octopus (Vitreledonella richardi) is a very rarely seen cephalopod found in tropical and subtropical waters around the world. These beautiful creatures are found in the deep sea where sunlight doesn’t reach.

— The Oxygen Project (@TheOxygenProj) October 9, 2022