Antarctica पर दिखी इंडियन फेस्टिवल की झलक, मशहूर बिजनेसमैन ने कहा भारतीयों को कोई नहीं रोक सकता

हिंदुस्तान त्योहारों का देश है जितने राज्य उतने प्रकार के त्योहार और उतना ही उसे मनाने का क्रेज होता है लोगो में. अपनी ऐसी ही रंग बिरंगी परंपरा और खूबसूरत कलाकृतियों से सजी सेलिब्रेशन के चलते ही हिंदुस्तान की संस्कृति दुनियाभर में अलग पहचान रखती है. दुनिया के हर कोने में बसे भारतीय अपने त्योहार पूरे उत्साह से मनाते हैं. लेकिन हद तो तब हो गई, जब लोग बर्फ़ की मोटी चादर पर रंगोली बनाने लगे.

मशहूर बिजनेसमैन आनंद महिन्द्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमे Antarctica की बर्फ़ पर कुछ लोग हथौड़े के प्रयोग से रंगोली बनाते दिखाई दिए. बर्फ़ की मोटी परत पर लोगों ने मिलकर ओणम सेलिब्रेशन की रंगोली बनाई जिसपर लोग बोल उठे जल्दी ही चांद पर भी मनेगा ओणम. इस वीडियो को 4 लाख से ज्यादा व्यूज़ और 24 हज़ार से ज्यादा लाइक्स मिले हैं.

