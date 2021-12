बकरी ने दिया इंसान जैसी शक्ल वाले बच्चे को जन्म ! जानिये पूरा मामला ...

शायद ही आपने कभी ऐसी घटना (Weird News Around The World) सुनी हो कि किसी जानवर ने इंसान के बच्चे (Goat Gave Birth To Human Like Child) को जन्म दिया है. ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, पूर्वोत्तर राज्य असम में. यहां एक बकरी ने इंसान जैसी शक्ल वाले बच्चे को जन्म दिया है. इस घटना को देखने वालों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ.

मामला असम राज्य के कछार जिले का है. यहां एक गांव में पालतू बकरी ने जब बच्चे को जन्म दिया, तो देखने वालों के होश उड़ गए. बकरी इस बच्चे में दो पैर और कानों के अलावा सब कुछ इंसान की ही तरह दिखाई दे रहा था. स्थानीय मीडिया के मुताबिक गंगा नगर गांव में एक पशुपालक के घर में ये घटना घटी.

बेहद अजीब था बकरी का बच्चा

पशुपालक के मुताबिक उन्होंने जब बकरी के बच्चे को गौर से देखा, तो इसका चेहरा इंसान के बच्चों जैसा था और इसकी पूंछ भी नहीं थी. बच्चे के दो पैर और कान बकरियों की तरह थे, जबकि बाकी हिस्सा इंसान के बच्चों जैसा ही था. घटना सोमवार की है और जिस किसी ने इस अजीब बच्चे को देखा, वो दंग रह गया. हालांकि इस अजीबोगरीब बच्चे की मौत आधे घंटे के अंदर ही हो गई, लेकिन इस तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इससे पहले इस तरह की घटना पहले नहीं देखी.

लोगों ने किए तरह-तरह के दावे

बकरी के बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है. बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है. बच्चे की शक्ल इंसानों की तरह दिखना बेहद रहस्यमय है. गांव के कुछ लोगों का कहना है कि बकरी के पेट से उनके किसी पूर्वज ने जन्म लिया है. बकरी के बच्चे की मौत होने के बाद उसे गांववालों ने पारंपरिक रीति-रिवाज़ से दफना दिया, लेकिन ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है.

