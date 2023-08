Devil worship statue Thailand: थाईलैंड में लोगों ने ‘शैतान-पूजा’ वाली एक मूर्ति को लेकर विरोध जताया है. लोगों का कहना है कि यह मूर्ति डरावनी है. जिससे देख कर वे भयभीत हो जाते हैं. कुछ लोगों का यह भी डर था कि यह मूर्ति ‘शैतान की पूजा’ को बढ़ावा देती है, क्योंकि जब लोगों ने इस मूर्ति को देखा, तो वे उसके सामने कुत्तों, बिल्लियों और खरगोशों की बलि देने लगे. इसके बाद स्थानीय लोगों ने मूर्ति को हटाने के लिए प्रशासन से अनुरोध किया.

किसकी है यह मूर्ति?: यह विवादास्पद मूर्ति ख्रु काई केओ [Khru Kai Kaeo] देवता की है. यह मूर्ति देखने में भयावह लगती है. मूर्ति की ऊंचाई चार मीटर है, जो पूरी तरह से काले रंग में रंगी हुई है. मूर्ति में ख्रु काई केओ देवता की लाल आंखें, बड़े नाखून और पीले नुकीले दांत हैं. दांत शैतानों की तरह बाहर निकले हुए हैं. इतिहासकारों ने कुछ लोगों के दावों पर विवाद किया है कि यह प्रतिमा खमेर साम्राज्य के पूर्व राजा जयवर्मन VII के गुरु को दर्शाती है.

अब कहां लगेगी यह मूर्ति?

यह मूर्ति 9 अगस्त को तब सुर्खियों में आई जब इसे हुआई ख्वांग मंदिर ले जाया जा रहा था और यह एक पुल के नीचे फंस गई. आउटलेट के अनुसार, पुल की घटना के बाद रिपोर्ट में दावा किया गया कि उपासक बलि देने के लिए बिल्लियों, कुत्तों और खरगोशों को खरीदने के लिए निकल पड़े. लेकिन अब स्थानीय लोगों के विरोध के बाद इस मूर्ति को हटाने की तैयारी है.

Buddhist artists will later this afternoon petition the owner of the Bazaar Hotel next to Ladphrao-Ratchada Intersection to remove the 6-metre tall statue of Guru Kai Kaew, claiming it represents devil worship. (Video by @PravitR) #Thailand #WhatsHappeningInThailand #ครูกายแก้ว pic.twitter.com/6dbsAwmMZn

— Khaosod English (@KhaosodEnglish) August 18, 2023