गंजे शख्स ने सिर में छुपा रखा है सोना, ऐसा सोचकर चोरों ने काट दिया गला!

ऐसा अंधविश्वास जो बड़े पैमाने पर लोगों की जान का दुश्मन बन गया है. ऐसी परंपरा जिसके नाम पर अपराध चरम पर पहुंचता जा रहा है. वेस्ट अफ्रिका (West Africa) से सोना लेकर माली (Mali) में बेचने की योजना पर काम कर रहे हैं अपराधी. जिसके लिए गंजे इंसानों को खोज-खोज कर उनकी हत्या की जा रही है. अब सवाल ये है कि इंसान के गंजे सिर के भीतर गोल्ड छिपा है (Gold is hidden in the bald head) ये बात किसने और क्यों फैलाई ? कहा जा रहा है कि ऐसी भ्रांति फैलाने के पीछे बाकायदा एक सिंडिकेट काम करता है जो आपराधिक प्रवृत्ति और ज़रूरतमंद लोगों को बरगलाकर उनसे अंधविश्वास के नाम पर अपराध करवा कर रहे हैं.

बीबीसी (BBC) की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में अंधविश्वास से जुड़े कर्मकांडो के नाम पर शरीर के अंगों के लिए एक साथ पांच लोगों की हत्या कर दी गई थी. ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जो बताती हैं की अफ्रिकन देशों में ऐसी घटनाएं चरम पर हैं.

गंजे व्यक्ति के सिर में होता है सोना

सोना हासिल करने के लिए गंजे व्यक्तियों की हत्या के पीछे एक बड़ी वजह है. जिसके बारे में एक वक्त मोज़ाम्बिक के कमांडर अफोंसो डायस (Mozambican commander Afonso Dias) ने कहा था कि हत्या करने के पीछे वजह है अंधविश्वास से भरा उनका कल्चर (Superstition and cultur), जिसमें इस बात पर पूरा ज़ोर होता है की हर गंजा इंसान बेहद अंमीर होता है. लिहाजा उसकी हत्या से पैसों के लिए की जाती रही होगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, नाइजीरिया और युगांडा सहित पूरे महाद्वीप में रहने वाला खास वर्ग तंत्र-मंत्र और जादू-टोना के नाम पर मानव अंगों का इस्तेमाल करता है. वर्ग विशेष की मान्यता है कि इन अंगों का इस्तेमाल पैसा, पावर, जैसे चीज़ो को हासिल करने के लिए किया जाता होगा.

सौ.सांकेतिक: गोल्ड के लिए क़त्ल के पीछे अंधाविश्वास का शक

मानव अंगों का गैरकानूनी इस्तेमाल बड़ी वजह

बताया गया कि कुछ हिंसक घटनाओं वाले इलाकों में कुछ हैवान डॉक्टर लोंगो को परंपरा के नाम पर हत्या करने के लिए सहमत कर लेते है. जिसमें कहा जाता है कि इंसान के शरीर के अंगों (Human organ) को हासिल कर अमीर बना जा सकता है. चूंकि डॉक्टर पढ़ा-लिखा और एक सम्मानजनक पेशा होता है लिहाज़ा उनकी बातों में लोग आसानी से आ जाते हैं और हर वक्त किसी शख्स की हत्या की ताक में रहते हैं. कुछ जानकारों का मानना है कि इसके पीछे आपराधिक प्रवृत्ति के डॉक्टरों का अपना हित छिपा होता है जो बड़े पैमाने पर मानव अंगों का गैरकानूनी रूप से धंधा करते हैं.

