इंडिगो की फ्लाइट में दिखा कॉकरोच, वीडियो वायरल होने के बाद एयरलाइंस ने दी सफाई

Viral Video: इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में कॉकरोच मिलने का वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है. इस वीडियो को शेयर किया है दो बार के ग्रैमी पुरस्कार विजेता रिकी केज ने. वो इंडिगो की फ्लाइट में पटना से दिल्ली आ रहे थे. उन्होंने ये वीडियो फ्लाइट के अंदर बनाई है. वीडियो वायरल होने के बाद इंडिगो ने उनके ट्वीट का जवाब भी दिया है.

रिकी केज ने अपने ट्वीट पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी टैग किया है. उन्होंने लिखा है, ’13 अक्टूबर को पटना से दिल्ली जाने वाली IndiGo6E की फ्लाइट 6E2064 में एक कॉकरोच हमारे साथ यात्रा कर रहा था. मुझे यकीन है कि इसे फ्री का खाना जरूर मिला होगा.’

A cockroach travelling with us on @IndiGo6E flight 6E2064 from Patna to Delhi on the 13th of October. I am sure it got a complimentary meal 🙂 @MoCA_GoI pic.twitter.com/EBOZpfcxym

— Ricky Kej (@rickykej) October 14, 2022