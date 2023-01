देखिए दादा जी का क्यूट जिमिंग टूल, पोती को बैठाया पीठ पर और करने लगे पुशअप्स, मस्ती और सेहत का कमाल का कॉकटेल

सेहत और फिटनेस पर ध्यान देना बेहद जरूरी होता है. इसके लिए अच्छे खानपान के साथ साथ कसरत भी बेहद जरूरी होती है जिसके लिए लोग जिम जाकर घंटों पसीना बहाते हैं लेकिन कई बार यह काम बेहद बोरिंग हो जाता है जिसके चलते बहुत से लोग जिम जाना छोड़ देते हैं लेकिन अगर यही बोरिंग काम क्यूट अंदाज में किया जाए तो मस्ती के साथ सेहत बनाई जा सकती है. एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां दादा और नन्ही पोती का जिमिंग कॉकटेल आपका दिल लूट लेगा.

ट्विटर के @SandeepMall पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बुजुर्ग शख्स पीठ पर एक बच्चे को बैठाकर पुश अप्स कर रहा है. वीडियो एक जिम का है और शख्स की पीठ पर बैठी बच्ची उसकी पोती है. दादा पोती की इस जिमिंग जोड़ी को सोशल मीडिया पर खूब प्यार मिल रहा है.

पीठ पर पोती को बैठाकर दादा ने लगाए पुशअप्स

सोशल मीडिया पर एक बेहद ही क्यूट वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है. वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स ने अपनी सेहत बनाने के काम को इतना मजेदार बना दिया कि हर कोई इस स्टाइल को अपनाकर फटाफट फिट हो ही जायेगा. वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स अपनी पीठ पर एक बच्ची को लादकर पुश अप्स कर रहा है. असल में वो बच्ची पुश अप्स कर रहे शख्स की पोती है. यानी दादा-पोती की यह जोड़ी पुश अप्स कर लोगों के दिनभर की थकान को दूर करने का काम कर रहे हैं. यह वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.

If u can do 15 reps of push-ups at a stretch, better to add weight 😍 In three years she will be around 18 kgs and me 60 years and goal is I can do 15 reps that time also. pic.twitter.com/LklKoEtAax

— Sandeep Mall (@SandeepMall) January 24, 2023

लोगों को खूब पसंद आ रहा है दादा पोती का कसरत का क्यूट अंदाज

वीडियो लोगों को इतना पसंद आया कि लोग इस वीडियो को बार बार देखना चाहेंगे. वीडियो में दादा और पोती का रिऐक्शन भी बहुत क्यूट है. जो लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया- ‘अगर आप एक बार में 15 बार पुश-अप कर सकते हैं, तो वजन बढ़ाना बेहतर है. तीन साल में वह करीब 18 किलो और मैं 60 साल का हो जाऊंगा और लक्ष्य है कि मैं उस बार भी 15 कर सकूं. वीडियो को 35,000 से ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं’.

