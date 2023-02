19 साल के पोते ने किया अपनी दादी को प्रेग्नेंट? शेयर करते थे रोमांटिक फोटोज, सच जानकर खौल उठेगा खून

Grand Mother is Pregnant with Her Own Son’s Child? बेमेल जोड़ियों की खबरें तो आए दिन पढ़ने को मिलती है. कभी कोई लड़की पैसे के लालच में बूढ़े को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है तो कभी कोई दादा अनजाने में अपनी ही पोती से शादी कर बैठता है. हालांकि, आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, पहली नजर में वो भी कुछ ऐसा ही लगेगा. दरअसल, विदेशी मीडिया में खबर आई कि एक दादी अपने ही पोते से प्यार कर बैठी और बुढ़ापे में उसके बच्चे की मां बनने वाली है. लेकिन बाद में जो सच्चाई सामने आई, उसके बारे में जानकर किसी का भी खून खौल उठेगा.

दरअसल, 76 साल की दादी मिलिना गट्टा और उनके 19 साल के “बॉयफ्रेंड” ग्यूसेप डियाना की दर्जनों रोमांटिक तस्‍वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तो इंटरनेट पर सनसनी फैल गई. तस्‍वीरों में दोनों को कपल की तरह कभी Kiss करते तो कभी हाथों में हाथ डालकर रोमांस करते नजर आ रहे हैं. एक तस्‍वीर में मिलिना गट्टा डियाना को गिफ्ट देती भी दिख रही हैं. इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर डियाना यह भी बताता है कि वर्साचे के जूते और महंगी स्पोर्ट्स कार भी मिल‍िना ने ही गिफ्ट किए हैं. लोग तब और चौंक गए जब दोनों ने बताया कि वे डेटिंग कर रहे हैं. बाद में लड़के ने मिलिना के प्रेग्नेंट होने की तस्वीर और वीडियो भी शेयर किया.

महंगे गिफ्ट से प्‍यार का सौदा

टिकटॉक (@milina_gatta)और इंस्टाग्राम (Instagram) पर गट्टा के ज्यादातर फॉलोअर्स को यह रिश्ता कुछ पचा नहीं. दोनों के बीच 57 साल की उम्र का अंतर था. लोगों ने धड़ाधड़ उल्‍टे-सीधे कमेंट करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा-बेशक यह आदर्श जोड़ी की तरह नहीं दिखती. कुछ ने लिखा, गट्टा महंगे गिफ्ट देकर डियाना से प्‍यार का सौदा कर रही है. इंस्‍टाग्राम पर एक तस्‍वीर ने यूजर्स को तब और विचल‍ित कर दिया जब दोनों एक कमरे में रोमांटिक Kiss करते नजर आए. एक यूजर ने लिखा, मैंने सोचा था कि वह आपकी दादी होंगी, लेकिन जब मैंने देखा कि आप कपल की तरह रोमांस में बिजी हो तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया. कुछ ने तो पुलिस को बुलाने तक की धमकी दे डाली. एक यूजर ने लिखा, वूप वूप-यह पुलिस की आवाज है.

जान‍िए क्‍या है हकीकत

कुछ यूजर्स ने गट्टा को ही चेतावनी दे डाली. लिखा, यह लव नहीं है. वह आपके पैसे से प्‍यार करता है. अन्‍य ने कहा, भाई मैंने सोचा कि यह तुम्‍हारी दादी होंगी पर तुम दोनों तो कुछ और ही हो… इन तस्‍वीरों पर हफ्तेभर हंगामा मचने के बाद मिलिना गट्टा ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया. उन्‍होंने बताया कि दरअसल दोनों दादी-पोते हैं और उन्‍होंने एक प्रैंक (शरारत) किया था. वेलेंटाइन डे के कुछ दिनों बाद गट्टा के इस खुलासे पर कई लोगों ने गुस्‍सा जताया और लिखा-यह रिश्ते को कलंकित करने की तरह है.

