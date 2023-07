कई लोग मिर्च-मसालों के शौकीन होते हैं. उन्‍हें तीखापन पसंद आता है. लेकिन क्‍या आप दुनिया की सबसे तीखी मिर्च खा सकते हैं? शायद नहीं. क्‍योंकि यह इतनी तीखी है कि आप इसे जुबान पर भी नहीं लगा सकते. एक मिर्च से सैकड़ों लोगों का भोजन बन सकता है. मगर एक शख्‍स इससे कहीं आगे चला गया. उसने 1-2 नहीं 10 कैरोलिना रीपर चट कर दिया और वह भी महज 33.15 सेकंड में. बता दें कि कैरोलिना रीपर को 2017 में दुनिया की सबसे तीखी मिर्च का खिताब मिला था.

हम बात कर रहे कैलिफोर्निया के रहने वाले ग्रेगरी फोस्टर की. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड ने ट्वविटर पर बताया कि सबसे तेज़ समय में सबसे ज्‍यादा कैरोलिना रीपर मिर्च खाने का यह रिकॉर्ड आज भी ग्रेगरी के नाम है. इसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है(Gregory Foster Carolina Reaper).इससे पहले उन्‍होंने आश्चर्यजनक रूप से 8.72 सेकंड में तीन कैरोलिना रीपर मिर्च खाने के सबसे तेज़ समय के रिकॉर्ड को तोड़ा था. गिनीज बुक के मुताबिक, कुछ लोगों को यह तीखा पसंद है, लेकिन ग्रेगरी अपने मसालेदार तेजी से खाने को चरम सीमा तक ले जाने के लिए जाने जाते हैं.

मसल्‍स मेमोरी और मैकेनिक्‍स का कमाल

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट के मुताबिक ग्रेगरी फोस्टर ने कहा, इस तरीके की कोशिशों में मसल्स मेमोरी और मैकेनिक्स का कमाल होता है. उन्होंने कहा कि वे छोटी और मीठी मिर्चों को खाने का अभ्यास कर खुद को ट्रेंड करते हैं. ऐसा करने से चबाने और निगलने का रिस्पॉन्स ऑटोमैटिक बनता है. ग्रेगरी एक हॉट सॉस कंपनी के मालिक हैं और बागवानी का शौक भी रखते हैं. वह अपने खेत में खुद मिर्च की खेती करते हैं. जब उनसे पूछा गया कि इतनी सारी तीखी मिर्च कोई क्‍यों खाएगा? इस पर ग्रेगरी ने कहा, मुझे लगता है कि इस दर्द में एक जुनून है.

