16वीं सदी में ऐसे बनाई जाती थी राशन की लिस्ट, म्यूज़ियम में देखने आते हैं लोग! आप घर पर देखिए...

यूं तो किराने का सामान बहुत से घरों में ऑनलाइन आने लगा है. फिर भी घर से सामान लिस्ट पर लिख कर ले जाना और उसे दुकान से कलेक्ट करके ले आना आज भी तमाम घरों में होता है. बहुत से लोगों को घर के नौकरों पर भरोसा नहीं होता तो वे सामान के साथ अच्छा-खासा नोट भी दुकानदार के लिए लिखकर देते हैं. एक ऐसी ही 16वीं सदी की एक हैंड रिटेन ग्रोसरी लिस्ट सामने आई है, जिसमें सामान लिखने का स्टाइल देखकर आप हैरान रह जाएंगे.

आमतौर सामान की लिस्ट बनाते वक्त उसका नाम लिखा जाता है और अगर किसी खास ब्रांड का ही सामान मंगाना हो, तो उसका भी नाम लिखा जाता है. फिर भी आपने अब तक किसी को सामान मंगवाने के लिए चित्र बनाकर देते हुए शायद ही देखा होगा. इस वक्त एक ऐसी ही किराने की लिस्ट वायरल हो रही है, जो अब से कई सदी पहले बनाई गई थी. चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर क्या खास है.

चित्र बनाकर मंगाते थे सामान

बताया गया है कि तस्वीर में महान इटैलियन कलाकार माइकल एंजेलो की बनाई हैंड रिटेन लिस्ट देखी जा सकती है. मछली और रोटी के साथ इस लिस्ट में 15 किराने के चीजों के नाम के साथ आगे उनकी तस्वीर भी बनाई गई है. उन्होंने मछली, ब्रेड, सूप, एक हेरिंग (अन अरिंगा), चार एंकोवी, टोर्टेली और वाइन की लिखने के साथ उनकी फोटो भी बना दी है. दरअसल, उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उनका नौकर अनपढ़ था. ऐसे में वे राशन के सामानों की लिस्ट उसे तस्वीरों के साथ बनाकर देते थे, ताकि उसे आसानी हो.

You can’t sculpt or paint like Michelangelo, but you can eat like him.

This XVI century handwritten list of 15 grocery items with accompanying illustrations was made by Michelangelo, very likely because his servant was illiterate

[read more: https://t.co/kG0E4YT9X7] pic.twitter.com/XmReYxsQhx

