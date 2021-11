शादी की रस्मों के बीच से ही दूल्हे को पुलिस ने उठाया, गाड़ी के पीछे दौड़ती रही दुल्हन

ज़रा सोचिए, अगर किसी की शादी में पुलिस आकर दूल्हे को ही पकड़ (groom arrested at his own wedding ) ले जाए तो भला दुल्हन की क्या हालत होगी ? इक्वाडोर (Equador) में एक दुल्हन की हालत तब खराब हो गई जब शादी (Wedding Ceremony) की रस्मों के दौरान ही पुलिस उसके नए-नवेले पति को लेकर जाने लगी.

Mirror की रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हन जब अपने पति को पुलिस के साथ जाता हुए देखने लगी तो उसने उसे छुड़ाने की कोशिश की. वो पुलिस की गाड़ी के पीछे भागी और उनसे पति को छोड़ने की भी अपील करने लगी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हर कोई इस घटना पर आश्चर्य व्यक्त कर रहा था.

बौखला गई दुल्हन

घटना इक्वाडोर से एल ओरे के एगल गुआबो में हुई. यहां एक शादी के दौरान पुलिस अधिकारी पहुंचे और उन्होंने दूल्हे को शादी की रस्मों के बीच से ही उठा लिया. उन्होंने दूल्हे को उठाकर अपने वाहन में बिठाया और वहां से निकल गए. इस दौरान दुल्हन अपने नए-नवेले पति को जाते हुए देखकर बौखला गई और उसके पीछे-पीछे भागती हुई दिखाई दी. उसने दूल्हे को छुड़ाने की भरपूर कोशिश की. हालांकि पुलिस ने किसी की कुछ भी नहीं सुनी और दूल्हे को लेकर चलते बने.

क्यों दूल्हे को ले गई पुलिस?

दूल्हे पर ये गाज इसलिए गिरी क्योंकि उसने अपनी पहली पत्नी से अलग होने के बाद उसे गुजारा भत्ता नहीं दिया था. पहली पत्नी के बच्चों के लिए भी उसने कोई आर्थिक सहायता भी नहीं दी. इसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस इस आदमी को पूछताछ के लिए शादी से उठाकर थाने लेकर आई थी. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिय पर यूज़र्स ने मज़ेदार प्रतिक्रिया दी. कुछ यूज़र्स ने ये भी कहा कि पुलिस को उसे शादी के बीच से नहीं उठाना चाहिए , जबकि कुछ लोगों ने शख्स को इसलिए ट्रोल किया क्योंकि वो पहली पत्नी को गुजारा भत्ता देने के बजाय शादी कर रहा था.

