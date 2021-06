Groom Call Off Wedding: बैंड-बाजा लेकर पहुंची बारात, नहीं मिली मटनकरी तो दूल्हे ने वहीं तोड़ दी शादी

कोरोना काल (Coronavirus) में शादी-ब्याह को लेकर दिक्कतें काफी ज्यादा हैं. पहले तो शादी फिक्स होने में ही मुसीबत और फिर फिक्स हो जाए तो इसका होना भी आसान नहीं रह गया है. ओडिशा (Odisha) में ऐसी ही शादी के लिए गए दूल्हे ने छोटी सी बात पर नाराज़ होकर ( Groom Call Off Wedding) शादी ही तोड़ दी.गुस्सा इस बात का था कि उसे प्लेट में मटनकरी (Groom broke marriage over mutton curry) नहीं परोसी गई. सुनने में तो ज़रा सी बात है, लेकिन दूल्हे का गुस्सा इतना बड़ा था कि उसने बैंड-बाजे के साथ बारात वापस कर ली. इतना ही नहीं लड़कीवालों को तेवर दिखाने के चक्कर में उसने अगले ही दिन किसी दूसरी लड़की से शादी भी कर ली. जिसने भी ये बात सुनी, वो हैरान रह गया कि भला ये भी कोई वजह थी, शादी तोड़ देने की?मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओडिशा के जैपोर की ये घटना है. दूल्हे का नाम रमाकांत है. 27 साल के रमाकांत गाजे-बाजे के साथ बारात सजाकर अपनी दुल्हन लेने पहुंचा. इससे पहले ही दुल्हन के परिवार की ओर से दावत परोसी गई. दावत में रमाकांत में जब मटन करी मांगी तो दुल्हन वालों के मेन्यू में वो थी ही नहीं. इस बात पर दूल्हा भड़क गया (Groom broke marriage over mutton curry). लड़कीवालों का कहना था इतनी जल्दी मटन का इंतज़ाम कर पाना मुश्किल था, लेकिन दूल्हे को ये बात सुननी ही नहीं थी. उसकी ज़िद इतनी बढ़ी कि उसने शादी ही तोड़ दी.लड़की वालों से बहस के बाद दूल्हे ने शादी तोड़ने ( Groom Call Off Wedding) का फैसला किया तो मान-मनौव्वल का दौर चलने लगा. तमाम मिन्नतों के बाद भी दूल्हा नहीं माना और अपनी बात पर अड़ा रहा. बारात वहां से बैरंग लौट गई. हालांकि गुस्साए दूल्हेवालों ने एक दिन अपने रिश्तेदार के घर गुजारा और अगले ही दिन दूसरी शादी कर ली. क्योंझर से आई बारात ने वहीं एक लड़की देखकर शादी की और उसे विदा कराके अपने साथ ले गया. मामले में कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है. शादी तोड़ने का ये पहला मामला नहीं है. हाल ही में एक दुल्हन ने अपनी शादी इसलिए तोड़ दी थी क्योंकि दूल्हा बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ पाया था.