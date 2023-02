घोड़ी छोड़ बुलडोजर पर पहुंचा दूल्हा, JCB पर कराई दुल्हन की विदाई, देखने वालों की लगी भीड़!

Groom came to wedding venue on JCB: भारतीय शादियों में लोगों को सबसे ज्यादा क्रेज़ दूल्हे की बारात देखने का होता है. बारात कितनी सज-धजकर पहुंचती है, ये देखने के लिए लड़की के नाते-रिश्तेदारों से लेकर लड़केवालों तक को काफी उत्साह होता है. ऐसे में अगर बारात कुछ अलग ही तरह से पहुंचे तो देखने वालों की भीड़ लग जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ गुजरात के नवसारी में हुई एक शादी में.

आपने अक्सर शादी में दूल्हों को या तो घोड़ी पर सवार होकर आते देखा होगा या फिर वे आजकल महंगी कारों में अपनी दुल्हन की विदाई कराने के लिए पहुंचते हैं लेकिन इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा JCB पर दुल्हन को लेने पहुंचा. लोग सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं और उन्हें फूलों से सजी जेसीबी पर आई बारात का नज़ारा खूब पसंद आ रहा है.

बुलडोजर पर पहुंचा दूल्हा

आजकल दूल्हे कार और घोड़ी छोड़कर कभी बाइक, हाथी और कभी हेलीकॉप्टर तक से शादी में पहुंच रहे हैं. ताज़ी घटना गुजरात के नवसारी में मौजूद चिखली की है, जहां केयूर पटेल अपनी शादी में दुल्हन के घर जेसीबी में सवार होकर पहुंचे. फूलों से सजी-धजी जेसीबी में सवार होकर निकले दूल्हे को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई. जब वो इस तरह मैरिज हॉल तक आया तो दुल्हन पक्ष के लोग चौंक गए. आसपास के लोग अपने घरों से निकलकर इस नज़ारे को देखने लगे.

पहले भी हो चुके हैं ये चमत्कार

ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई दूल्हा जेसीबी पर बारात लेकर पहुंचा हो. इससे पहले मध्य प्रदेश के बैतूल में भी जेसीबी से बारात गई थी, जिसके लिए पुलिस ने जेसीबी चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला था. उस पर रजिस्ट्रेशन नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था और 5 हज़ार का जुर्माना लगाया गया था.

