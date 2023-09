शादी से भाग गया दूल्हा, ससुर ने रचा लिया दुल्हन से ब्याह, इस वजह से बहू को बनाना पड़ गया पत्नी!

शादी के दिन ही दूल्हा मंडप से भाग निकले तो स्थिति कितनी हैरान करने वाली हो सकती है, ये अगर आप सोचेंगे तो अजीब लगेगा. पर सोचिए कि अगर यही स्थिति लाइव हो जाए, यानी असल में कोई दूल्हा अपनी ही शादी (Father in Law Marry Daughter in Law) वाले दिन दुल्हन को छोड़कर भाग निकले तो क्या होगा. ऐसा ही कुछ दिनों पहले इंडोनेशिया (Indonesia Bride Marry Father in Law) की एक शादी में होने का दावा किया जा रहा है. इस घटना से जुड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है. ये एक वायरल पोस्ट है जिसके सच होने का दावा न्यूज18 हिन्दी नहीं कर रहा है.

ऑडिटी सेंट्रल न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया के साउथ हलमाहेरा में स्थित जायकोटामो (Jikotamo, South Halmahera) गांव में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला की शादी (Groom Flee from Wedding Indonesia) उस लड़के से थी जिसके साथ वो लंबे वक्त से रिलेशनशिप में थी. इंडोनेशिया की मीडिया में महिला को सिर्फ SA नाम से संबोधित किया जा रहा है.



दुल्हन के परिवारवालों ने शादी की तैयारियों में काफी रुपये खर्च कर दिए थे. (प्रतीकात्मक फोटो: Canva)

बीते 29 अगस्त को उसकी और उसके प्रेमी की शादी धूमधाम से होनी थी पर उसी दिन दूल्हा, सब कुछ छोड़छाड़ कर भाग निकला. शादी के दिन दूल्हे का गायब होना काफी हैरान करने वाली बात थी इस वजह से लड़कीवालों को भी अपनी बेटी के लिए चिंता होने लगी.

जब लड़केवाले, दूल्हे की ऐसी हरकत से मुंह छुपाने पर मजबूर हो गए, तब दूल्हे के पिता आगे आए और उन्होंने स्थित को संभाल लिया. उन्होंने खुद दूल्हन से, यानी अपनी होने वाली बहू से शादी कर ली.

इस वजह से ससुर ने रचा ली शादी

अब सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या सिर्फ दूल्हे का भाग जाना ही एक कारण था. हुआ यूं कि लड़कीवालों ने शादी की तैयारियों के लिए 1 लाख से ज्यादा रुपये खर्च कर दिए थे. इस वजह से वो और भी ज्यादा अपमानजनक मेहसूस कर रहे थे. उनके लिए शादी महंगी हो गई थी, इस वजह से वो उसे कैंसिल नहीं करना चाहते थे. जब शादी कैंसिल नहीं हुई तो ससुर ने खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दुल्हन से शादी कर ली. इंडोनेशिया के सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हो रही है और लोग दूल्हा-ससुर का मजाक बना रहे हैं. एक ने कहा कि दूल्हे की स्थिति ऐसी हो गई है कि कुछ देर पहले तक जो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी पत्नी बनने वाली थी, वो उसकी मां बन गई.

