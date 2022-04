अपनी ही शादी में छिपकर पिज्ज़ा खाने पहुंच गया दूल्हा, डिनर में परोसा गया था सिर्फ सलाद !

शादी (Wedding Dinner) में जहां दो लोगों की नई ज़िंदगी का सेलिब्रेशन होता है, वहीं ये मौका नाच-गाने और अच्छा खाने-पीने का भी होता है. सोचिए अगर ऐसे में वही इंसान भूखा (Guest Remained Hungry at Wedding) रह जाए, जिसकी शादी है तो कैसा लगेगा ? एक दूल्हे के साथ ऐसा ही हुआ और उसने इसके बाद जो किया, वो गजब था. दूल्हा पार्टी में किसी मेहमान की ओर से मंगाए गए पिज्ज़ा (Groom Sneaked out Pizza in His Wedding) को खाने पहुंच गया.

दुनिया में शादियों को लेकर अलग-अलग जगह पर अलग-अलग रीति-रिवाज़ होते हैं. हालांकि सारी शादियों में एक बार कॉमन होती है और वो है- बेहतरीन और स्वादिष्ट खाना. सोचिए आप किसी शादी में घंटों सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हों और आपकी प्लेट में डिनर (Pizza in Wedding) के नाम पर थोड़ा सलाद परोस दिया जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? एक शादी का हिस्सा बने कुछ मेहमानों के साथ ऐसा ही हुआ.

शादी के बीच मंगाना पड़ा पिज्ज़ा

इसी शादी में मेहमान बनकर आए एक शख्स ने Reddit पर लिखा है कि उन्हें डिनर के तौर पर प्लेट में सिर्फ सलाद परोसा गया. थोड़ा सा सलाद, थोड़े कॉर्न और थोड़ी ब्रॉक्ली प्लेट में देखकर मेहमानों को कुछ समझ नहीं आया. ज्यादातर लोगों का पेट भी नहीं भरा क्योंकि शादी 8 घंटे तक चलने वाली थी. ऐसे में इस शख्स ने कुछ पिज्ज़ा ऑर्डर किए और उन्हें कार में बैठकर खाया. उन्होंने उन मेहमानों को भी पिज्ज़ा ऑफर किया, जिनका पेट नहीं भरा था और वे कुछ खाना चाहते थे.

खुद दूल्हा भी पहुंचा पिज्ज़ा खाने

दिलचस्प बात ये रही कि शादी में अचानक दूल्हे के गायब हो जाने के बाद जब दुल्हन उसे ढूंढने लगी तो उसे दूल्हा उसी कार में पिज्ज़ा खाता हुआ मिला, जहां सभी मेहमान जा रहे थे. 4 लार्ज पिज्ज़ा के कुछ टुकड़े खाने के लिए दूल्हा शादी छोड़कर वहां पहुंच गया. हालांकि दुल्हन को इस बात से शर्मिंदगी भी हुई कि शादी में दूल्हे का पेट नहीं भरा. दूल्हे का कहना था कि शादी वेजिटेरियन थी और उसे नॉनवेज पिज्ज़ा खाने का मन था, इसलिए वो वहां चला गया.

