क्या बिल्ली की तरह दिखने लगेंगे चूहे? बेहिसाब ढंग से बढ़ रहा है चूहों की बॉडी का साइज

जरा सोचिए अगर चूहों की बॉडी का साइज इतना ज्यादा बढ़ जाए कि दूर से आप उन्हें बिल्ली समझने लगें, तो क्या होगा. आप कहेंगे ये कैसी फिजूल की कल्पना है. लेकिन यकीन मानिए जिस तरह से चूहों का आकार बढ़ रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. यूके में एक पेस्ट कंट्रोलर ने 2018 में 21 इंच का एक चूहा पकड़ा था. जी हां, 21 इंच का. कहा जाता है कि यह यूके का अबतक का सबसे बड़ा चूहा है. लेकिन इसी पेस्ट कंट्रोलर ने दावा किया है कि आने वाले समय में ये रिकॉर्ड जल्द ही टूटने वाला है क्योंकि चूहों का आकार बेहिसाब ढंग से बढ़ता जा रहा है.

56 साल के टेरी वॉकर (Terry Walker) यूके के बॉर्नमाउथ में पेस्ट कंट्रोल (Pest controller in Bournemouth) का काम करते हैं. वॉकर ने बताया कि पहले वो हर सप्ताह कचरे के डिब्बे को साफ किया करते थे, लेकिन अब हर 15 दिन में एक बार कचरे के डिब्बे को साफ किया जाता है. इस वजह से यहां के चूहों का शरीर लगातार बढ़ता जा रहा है (Body of rats continues to grow). दरअसल चूहों के लिए खाने-पीने और पोषक चीजों का सोर्स यही कचरे के डिब्बे होते हैं. ऐसे में इनकी साफ-सफाई जब 15 दिनों में होने लगी तो चूहों को भर पेट खाना मिलने लगा. और नतीजा ये हुआ कि चूहों का साइज अब पहले जैसा नहीं रहा.

सौ.सोशल मीडिया: पेस्ट कंट्रोलर टेरी वॉकर (Terry Walker) ने 21 इंच का चूहा पकड़ा

चूहे बनने लगे ‘बिल्ली’ ज्यादा खानपान ने बढ़ा दिया आकार

वॉकर बताते हैं कि सालों पहले वे 19 इंच के चूहे को पकड़ने के लिए एक्साइटेड रहा करते थे (Used to be excited to catch a 19 inch mouse). उस समय मुश्किल से कोई मोटा-तगड़ा 19 इंच वाला चूहा पकड़ में आता था. लेकिन अब तो लगातार 19 इंच का चूहा वे पकड़ते ही रहते हैं. डेली स्टार की खबर के मुताबिक 2018 में वॉकर ने एक 21 इंच का चूहा पकड़ा था जो यूके का अबतक का सबसे बड़ा चूहा था. लेकिन वॉकर का कहना है कि जल्द ही उनका ये रिकॉर्ड टूटने वाला है (Soon this record is going to be broken) और 21 इंच से बड़ा चूहा भी पकड़ में आएगा.

कचरा उठाने में देरी से बढ़ने लगे चूहे

उनके मुताबिक ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चूहों का साइज कचरे की किस्म और उसे उठाए जाने के दिनों में अंतर पर निर्भर करता है. कचरे में जितना हाई कैलोरी फूड छोड़ा जा रहा है उससे चूहे और बड़े होते जा रहे हैं (Rats are getting bigger due to the high calorie food being left in the garbage.). वहीं 7 दिन की बजाय 15 दिन में कचरा उठाने से उन्हें हमेशा खाने-पीने के लिए चीजें उपलब्ध रहती हैं. वॉकर ने इस समस्या की तरफ ध्यान देने की चेतावनी देते हुए कहा कि हम लेटेस्ट तकनीकों का इस्तेमाल कर पेस्ट कंट्रोल करते हैं. लेकिन इन सब प्रयासों का चूहों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है. आने वाले दिनों में ये किसी खतरे से कम नहीं है.

