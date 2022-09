महारानी एलिजाबेथ के ताबूत के पास अचानक बेहोश होकर गिरा रॉयल गार्ड, देखें वायरल वीडियो

लंदन.महारानी एलिज़ाबेथ द्वितीय के ताबूत को बुधवार को चार दिनों के लिए वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है. उनकी अंत्येष्टि 19 सितंबर को होगी. इस बीच इस हॉल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां देखा जा सकता है कि महारानी के ताबूत के पास खड़ा एक गार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा. बता दें कि महारानी का पिछले बृहस्पतिवार को 96 साल की उम्र में बाल्मोरल कैसल में निधन हो गया था. वो 70 साल से ब्रिटेन में शासन कर रही थीं.

12 सेकंड का ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक प्लैटफॉर्म पर महारानी की ताबूत रखी है. चारों तरफ गार्ड्स खड़े हैं. इस दौरान एक अजीब घटना हुई. उनके पार्थिव शरीर के पास खड़ा गार्ड बेहोश होकर गिर पड़ा. काली यूनीफॉर्म पहना ये गार्ड मुंह के बल गिरा. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लोग उसकी मदद करने के लिए दौड़ते हैं. गार्ड की टोपी भी गिर गई. इस दौरान बीबीसी ने कुछ देर के लिए अपना लाइव प्रसारण भी रोक लिया.

