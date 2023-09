Viral Video: उड़ने लगी कुर्सियां, चलने लगे लात-घूंसे! जंग का मैदान बन गई ये पाकिस्तानी शादी

शादियों में अगर बहस ना हो, रिश्तेदार नाराज ना हों तो फिर उसका मजा नहीं रहता है. पर बीच शादी में अगर अखाड़ा खुल जाए और कुर्सियां उड़ने लगें, तब स्थिति चिंताजनक हो जाती है. ऐसा एक शादी में देखने को मिला जिसका वीडियो वायरल (Fight in Pakistani Wedding Viral Video) हो रहा है. वीडियो के साथ दावा किया गया है कि ये पाकिस्तानी शादी (Pakistan Wedding Viral Video) का वीडियो है जो इंग्लैंड के बोल्टन (Bolton, England) शहर में आयोजित हुई थी. हालांकि, न्यूज18 हिन्दी इस दावे की पुष्टि नहीं करता है.

ट्विटर अकाउंट @gharkekalesh लड़ाई-झगड़े के वीडियोज के लिए फेमस है. हाल ही में इस अकाउंट पर एक वीडियो (Fight in Wedding Dinner Video) शेयर किया गया है जिसमें एक शादी समारोह का डाइनिंग रूम दिखने को मिल रहा है. अचानक वहां बैठे लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और अव्यवस्था फैल जाती है. @SabjiHunter नाम के ट्विटर अकाउंट ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया था जिसके साथ उन्होंने जानकारी दी है कि ये बोल्टन में होने वाली एक शादी का दृश्य है. इससे हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इंग्लैंड के बोल्टन में एक पाकिस्तानी शादी का दृश्य इस वीडियो में देखने को मिल रहा है.

Kalesh during marriage ceremony in pakistan over mamu didn’t got Mutton pieces in biriyani pic.twitter.com/mYrIMbIVVx

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 29, 2023