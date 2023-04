टूरिस्ट गाइड ने ऐसे खिंची महिला की तस्वीर, पोज़ सिखाता देख नहीं रुकेगी हंसी, बाली की खूबसूरती पर भारी पड़ा वो

किसी नई जगह घूमने जाना हो या करना हो पर्यटन. अगर एक अच्छा टूरिस्ट गाइड साथ हो तो सफर बेहतरीन हो सकता है. उसका कोऑपरेशन और सपोर्टिव बिहेवियर आपकी बहुत सी समस्याओं को हल कर देता है. और टूर का मज़ा दोगुना हो सकता है. यूं तो लोग टूरिस्ट गाइड का सहारा जगहों के बारे में जानने और समझने के लिए लेते हैं, लेकिन कभी कभी कोई टूरिस्ट गाइड आपकी इतनी ज्यादा मदद करने लग जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता. सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जहां टूरिस्ट गाइड की काम में तल्लीनता देख लोग ठहाके लगाने को मजबूर हो गए.

ट्विटर अकाउंट @sighyam पर शेयर वीडियो में एक टूरिस्ट गाइड की अपने काम को लेकर दिल्लगी आपको हंसने पर मजबूर कर देगी. दूर झरने में नहा रही महिला टूरिस्ट को फोटो खिंचवाने के लिए टूरिस्ट ऐसे ऐसे पोज़ बनाकर सिखाने लगा कि उसे देखने वालों की हंसी रोके नहीं रुकी. आलम ये हुआ कि बाली की खूबसूरती के आगे वो शख्स भारी पड़ गया. वीडियो को 21 लाख से ज्यादा व्यूज़ मिले हैं.

southeast asia is the only world region where the uncles there serve and slay pic.twitter.com/bF2bB07u4K

