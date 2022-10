सिर पर रख कर एक मिनट में तोड़ डाले 42 नारियल, बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड; देखें वीडियो

Guinness Book of World Record: इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता. कुछ नया करने का जुनून उसे कामयाबी की नई मंजिलों तक ले कर जाता है. अब भारत के केवी सैदालवी को ही लिजिए. वो लगातार कुछ न कुछ नया करते हैं. लिहाजा साल दर साल उनके नाम से कई नए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं. उन्होंने नया रिकॉर्ड नारियल फोड़ने का बनाया है. सैदालवी ने एक मिनट में 42 नारियल फोड़ डाले. हालांकि शुरूआत उन्होंने थोड़ी धीमी की. लेकिन एक बार लय में आने के बाद उन्होंने रिकॉर्ड पर कब्जा कर लिया.

गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उनका ये वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है. उनका नारियल फोड़ने का उनका अंदाज भी बेहद निराला है. मैदान पर एक बड़ा सा सर्कल बनाने के बाद उन्होंने 6 लोगों बिठाया. हर किसी के सामने नारियल के ढेर लगा दिए. इसके बाद बारी-बारी से हर कोई अपने सिर पर नारियल रखता गया. और फिर सैदालवी ने नानचाकू से नारियल फोड़ना शुरू किया. ये वीडियो आपको रोमांचित कर देगा. मैदान पर चारों तरफ नारियल बिखर गया. बाद में इसका इस्तेमाल खाने के लिए किया गया.

New record: Most coconuts on heads smashed with a nunchaku in one minute – 42 by KV Saidalavi (India)

He starts slow, but once he gets going there is no stopping pic.twitter.com/IRmlLtxLPl

