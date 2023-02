अखरोट खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभादायक होता है क्‍योंक‍ि यह ओमेगा-3 का सबसे अच्‍छा सोर्स होता है. यह डायबिटीज में तो फायदेमंद है ही साथ ही इससे कब्‍ज भी दूर हो जाती है. अगर आप इसे नियमित तौर पर खाते हैं तो शरीर में कॉलेस्‍ट्रॉल की मात्रा भी नियंत्रित रहती है. इसलिए दिल की सेहत के लिए अखरोट किसी वरदान से कम नहीं. इससे हड्डियां भी मजबूत रहती हैं. पर इसे तोड़ना जरा मुश्किल होता है. कई बार तो दांतों से भी इसे तोड़ना संभव नहीं होता. अगर आपको अखरोट फोड़ना हो तो क्‍या करेंगे? हथौड़ा ढूंढेंगे. दरवाजे के पीछे ले जाकर तोड़ने की कोशिश करेंगे. मगर आप जानकर हैरान होंगे कि एक शख्‍स ने अपने माथे से 254 अखरोट फोड़ डाले और वह भी सिर्फ एक मिनट में.

इनका नाम है मोहम्मद राशिद. पाकिस्तान के रहने वाले मोहम्मद राशिद कुछ ऐसा कर दिखाया था कि ये विश्व रिकॉर्ड बन गया. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्‍ड रिकॉर्ड्स में भी इसे दर्ज किया गया है. आपको बता दें कि यह मुकाबला भारत के एस.नवीन कुमार और मोहम्मद राशिद के बीच था. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हाल ही में इसका वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है जिसे देखकर यूजर्स हैरान हैं.

Who can crack the most walnuts with their head within one minute? pic.twitter.com/Qu7x45a5iD

— Guinness World Records (@GWR) February 21, 2023