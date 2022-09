ज़मीन से 20 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खेला गया फुटबॉल मैच, ग्रैविटी के बिना हवा में उड़े खिलाड़ी !

Football Match Played on The Height of 20,230 Feet: दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेम है, जिसे लगभग हर देश में खेला जाता है. ये काफी एनर्जी वाला खेल है, ऐसे में सेहत के लिए भी बेहतरीन है. इस गेम के खिलाड़ियों के लिए चुस्ती बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें अपने पैरों से ही काम लेना होता है. सोचिए, अगर फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों के पैर ही ज़मीन पर नहीं पड़ते हों, तो क्या होगा?

ज़मीन पर खेला जाने वाला फुटबॉल मैच अगर 20 हज़ार फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पर खेला जाए तो क्या होगा? जहां ज़मीन पर पैर भी नहीं टिकाया जाता है, वहां फुटबॉल खेलना चैलेंजिंग तो बहुत है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा कर दिखाया है. इंटरनेशनल फुटबॉलर्स की टीम का ये मैच ज़बरदस्त था और उन्होंने इसे शानदार एक्सपीरियंस बताया.

ज़ीरो-ग्रैविटी में खेला गया फुटबॉल

इस अजीबोगरीब फुटबॉल मैच को खेलने के लिए पूरा सेटअप बनाया गया था. प्लेन के अंदर पूरा फुटबॉल फील्ड बनाया गया था. प्लेन को फिर पैराबोलिक पाथ पर ले जाया गया, ताकि गेम को ज़ीरो-ग्रैविटी वाले वातावरण में ले जाया जा सके. जैसे ही ग्रैविटी खत्म हुई, मैच का माहौल ही बदल गया, क्योंकि गोल के प्रयास साइक्लिंग मोड पर हो रहे थे. दिलचस्प ये रहा कि रेड टीम में शामिल फुटबॉलर फिगो ने गोल भी किया और अपनी टीम को जिताया.



सबसे ऊंचाई पर फुटबॉल मैच खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड

यूं तो स्टेडियम में हज़ारों लोगों के बीच एक मैच खेला जाता है, लेकिन ये स्टेडियम दर्शकों से खाली था और खिलाड़ियों के लिए बेहद मुश्किल भी. खिलाड़ियों के लिए जहां ये शानदार एक्सपीरियंस था, वहीं उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो गया. रेड और यलो टीम के खिलाड़ी दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पैराबोलिक फ्लाइट में फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हो चुके हैं और ये रिकॉर्ड Highest Altitude Game of Football on a Parabolic Flight कहलाया जा रहा है.

