हफ्ते का कौन सा दिन होता है सबसे खराब? अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी कर लिया है दर्ज

Guinness World Records: लो, फिर से सोमवार आ गया…काश! सोमवार का दिन ही न होता…. हफ्ते के पहले दिन लोग ऐसी बातें करते हैं. यानी सोमवार कई लोगों के लिए बेहद बोरिंग होता है. लोग इस दिन काम करना पसंद नहीं करते हैं. जाहिर है दो दिन दिनों की छुट्टी के बाद लोग थोड़े आलसी हो जाते हैं. लोग चाहते कि वो थोड़ा और आराम फरमाए. लेकिन काम तो काम है. ऑफिस तो लोगों को जाना पड़ता है. वो चाहे भारी मन से हो या फिर नए जोश के साथ. लिहाजा सोमवार को लोग बेहद खराब मानते हैं. अब तक इस पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी मुहर लगा दी है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, ‘हम आधिकारिक तौर पर सोमवार को सप्ताह के सबसे खराब दिन का रिकॉर्ड दे रहे हैं.’ अब ये हल्के-फुल्के अंदाज में लिखा गया है या फिर सच में गिनीज रिकॉर्ड वालों ने इसे गंभीरता से लिया है? ये तो पता नहीं, लेकिन ये सच है कि सोमवार कई लोगों के बेहद खराब दिन होता है.

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये ट्वीट वायरल हो गया है. कुछ ही घंटों में हज़ारों की संख्या में लोग इस पर कॉमेंट करने लगे. लोग लिख रहे हैं.. कि इसका स्क्रीनशॉट ले कर रख लीजिए. कुछ लोग लिख रहे हैं मैं सोमवार को इसलिए पहले से ही हमेशा ऑफ ले लेता हूं. इतना ही नहीं लोग इस पर तरह-तरह के मीम्स बना रहे हैं.

like this very specific Monday right? like Oct 17, 2022. bc yeah pic.twitter.com/hkZJq3bOTf

— sylvia⁷💧 (@rejectmeyoongi) October 17, 2022