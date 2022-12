गली क्रिकेट में DRS लेने का वायरल हो रहा है ये तरीका, बच्चे को बना दिया गेंद! देखें वीडियो

अगर आप क्रिकेट के असली फैंन हैं तो फिर इस वीडियो को देख कर इन लड़कों के दीवाने हो जाएंगे. इन लड़कों ने मैच के दौरान डिसीजन रिव्यू सिस्टम (DRS) का इस्तेमाल किया. बता दें कि इसके तहत अगर किसी टीम या खिलाड़ी को लगता है कि अंपायर के फैसले से वो सहमत नहीं है तो वो इसे चुनौती दे सकता है. बाद में थर्ड अंपायर आखिरी फैसला लेता है. इस वीडियो में गेंद के तौर पर बच्चे को दिखाया गया है.

इसे असली मैच की तरह बनाने के लिए खिलाड़ियों का कमिटमेंट देखने वाला है. जैसे ही खेल शुरू होता है, फील्डिंग करने वाली टीम को यकीन हो जाता है कि बल्लेबाज आउट हो गया है. अंपायर भी उसे आउट दे देता है. लेकिन बल्लेबाज़ इस फैसले से खुश नहीं है, लिहाज़ा वो DRS लेता है. इसके बाद का वीडियो देखने लायक है. बच्चे को गेंद की तरह भेजा जाता है. छोटा बच्चा बल्लेबाज़ के पैरों के नीचे जाता है. वो आगे पीछे करता है. सबकुछ असली होने का एहसास दिलाता है.

What kind of cricket is this 😂 DRSb pic.twitter.com/D08zTbuGtQ

सोशल मीडिया यूजर्स क्रिएटिविटी के इस कमाल के इस्तेमाल पर अपनी हंसी नहीं रोक पाए. कुछ यूजर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को टैग किया. एक यूजर ने तो आईसीसी से यहां तक ​​पूछ लिया कि क्या इन युवाओं को अगले विश्व कप में खेलने की अनुमति दी जाएगी.

The smiley badge on the umpire’s cap gives a nice ring to it. 😄 https://t.co/TFWBlPFGtc

— ℝ💫 (@durga_putri) December 1, 2022