नए प्यार की तलाश में जिसके साथ करती थी दिल की बातें, उसकी सच्चाई जानकर महिला का इश्क से उठ गया भरोसा

एक रिश्ता टूटा तो वो दूसरे कंधे की तलाश में थी. तलाश एक ऐसे इंसान की जो उसका अकेलापन बांट सके. उसके दुख-सुख का साथी बन सके. इसी उम्मीद में उसने डेटिंग एप (Dating App) का रुख किया था. उसे वैसा ही साथी यहां मिल गया था जैसे की उसे तलाश थी. शख्स की प्रोफाइल भी इंप्रेसिव थी सो, उसे सबकुछ परफेक्ट लगने लगा. वो उस पर पूरी तरह मुग्ध हो गई थी. मगर सपना तब छन से टूट गया जब बारी आमने-सामने मिलने की आई.

आयरलैंड (Cork City, Ireland) की रहने वाली दो बच्चों की मां जूली हेन्स (Julie Haynes) अकेली ऐसी महिला नहीं हैं जिनके साथ धोखा हुआ है. बस गनीमत रही कि ये वक्त रहते उस शख्स की असलियत से वाकिफ हो गईं और बच गई. मगर चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब उनके खुलासे के बाद एक-एक कर कई महिलाएं आ खड़ी हुई. सबकी एक ही कहानी, एक सा धोखा और सभी का अपराधी भी एक ही था.

मुलाकात के नाम पर खुल गई सच्चाई

जूली ने उसके साथ डेट पर जाने का फैसला किया था. दोनों ने 4 बजे मिलने का वक्त तय किया. डेट के लिए जूली तैयार हुई. अच्छी सी ड्रेस, खूबसूरत मेकअप और फिर अपने बालों को संवारने के बाद जब वो मौके पर पहुंची तो अवाक रह गई. वहां वो नहीं आया था. कॉल पर उसने जवाब दिया कि उसकी कंस्ट्र्क्शन साइट पर एक हादसा होने के चलते वो नहीं आ पाया. जूली गुस्से में थी कि ये बात उसने पहले ही बता दी होती तो उसकी मेहनत और इंतज़ार बेकार नहीं जाते. दरअसल उस लड़के ने जूली को अपना प्रोफाइल एक बिल्डर (He was a builder) का बताया था. जिसके पास (He had his own company) अपनी कंपनी थी. काम के सिलसिले में वो कई शहरों में आता जाता रहता है. जल्द ही कॉर्क शहर में (Cork City, Ireland) बिजनेस फैलाने की बात कह रहा था. इसी बात पर इंप्रेस हुई थी जूली.

सौ.इंस्टाग्राम/जूली के अलावा और भी लड़कियों से करता था चैट

कई महिलाओं से कर रहा था चैट

बिल्डर प्रेमी के न आने पर वो शक के घेरे में आ चुका था. जूली हर साइट, हर प्रोफाइल पर जाकर उसकी खोजबीन में जुट गई थी. जूली ने लड़के की प्रोफाइल फोटो सोशल साइट पर डाली तो हैरान रह गई. 4-5 और महिलाओं ने चैट का स्क्रिनशॉट भेजा. सभी लड़के एक ही थे. एक महिला ने तो फोटो में उसकी टीशर्ट पर लिखा नाम सर्च कर उसकी असल जगह का भी पता लगा लिया था. वो लड़का न्यूकैसल (Newcastle) में रहता था. इसी साल न्यू इयर में उसने न्यूयॉर्क में सगाई की है. अब जूली अगली डेट से पहले पूरी पड़ताल करने का बाद ही बात आगे बढ़ाने का फैसला किया है. फिर भी वो सोचती है कि क्या वो अपनी मंगेतर से खुश नहीं है इसीलिए किसी और से चैट करना चाहता था.

