खाने से एक्स्ट्रा चिकनाई निकालने का धांसू जुगाड़, सोशल मीडिया पर इम्प्रेस हुए लोग !

Hack for Removing Extra Oil From Food: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले सैकड़ों-लाखों वीडियो यूं ही नहीं होते. कुछ में तो हमें हंसने-मुस्कुराने का मौका मिल जाता है तो कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जो हमारे बड़े काम आते हैं. एक ऐसा ही जुगाड़ वाला वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स खाने के ऊपर तैरने वाला अनहेल्दी एक्स्ट्रा ऑयल निकालने का सस्ता, सुंदर और टिकाऊ फॉर्मूला बता रहा है.

कम से कम दाम में अगर आपको कोई काम की टिप मिल जाए, तो क्या ही कहने. ये वीडियो भी आपके लिए कुछ ऐसा ही साबित होने वाला हैत वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स खाने के ऊपर तैर रहे एक्स्ट्रा तेल को अनोखे जुगाड़ से निकाल रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग काफी इम्प्रेस हैं और इस टेक्नोलॉजी को ढाबे तक पहुंचाने की अपील कर रहे हैं.

खाने पर तैर रहा तेल यूं निकालें

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक शख्स एक गोल आकार के बर्फ के बड़े टुकड़े का इस्तेमाल खाने पर तैर रहा तेल निकालने के लिए करता है. ये आदमी बर्फ के टुकड़े को तैलीय शोरबा में डुबोता है, बर्फ के संपर्क में आते ही डिश के ऊपर तैरने वाली चिकनाई की परत बर्फ के टुकड़े से चिपक जाती है और फिर देखते-देखते जम जाती है. शख्स उस टुकड़े को अलग निकाल देता है और बार-बार इस प्रक्रिया को अपनाकर चिकनाई की परत को आसानी से निकालता चला जाता है.

This is how ice is used to remove oil pic.twitter.com/1zvQCUzT9X

— Vala Afshar (@ValaAfshar) October 2, 2022