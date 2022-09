बेटे के लिए पापा ने हाथों से बनाया ऐसा घर, लिफ्ट में चढ़कर आशियाने में पहुंच गया बच्चा

एक पिता का अपने बच्चे के लिए क्या एहसास होता है ये शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. मां का त्याग और प्यार हर कोई देखता और उसका बखान करता है, लेकिन पिता की फीलिंग्स और योगदान का जिक्र बेहद कम होता है. पिता भी अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर गुज़रने को तैयार रहते हैं. उनकी खुशी और शौक के लिए कड़ी मेहनत करते हैं. उनके चेहरे पर मुस्कान लाने में कुछ करने में जुटे रहते हैं.. एक ऐसे ही पिता का वीडियो वायरल हो रहा है जो बेटे के लिए आर्किटेक्ट बन गया.

ट्विटर के @DannyDeraney पर शेयर एक वीडियो में पिता ने अपने नन्हें बच्चे के लिए अपने हाथों से लकड़ी का घर बना दिया और वहां तक पहुंचने के लिए बना दी लकड़ी के लिफ्ट जिसे देख बच्चे की खुशी का ठिकाना न रहा. दरअसल पिता ने बच्ची के लिए एक प्लेहाउस तैयार किया जिसे इंटरनेट पर लोगों ने खूब पसंद किया वीडियो को 50 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

पापा ने बनाया प्लेहाउस और लगा दी लिफ्ट

सोशल मीडिया पर बेटे के लिए पिता ने कड़ी मेहनत और दिमाग से जो आविष्कार किया उसने लोगों का दिल जीत लिया. पिता ने लकड़ी का ऐसा प्लेहाउस बनाया जिसे देख बच्चा खुशी से झूम उठा. लेकिन उसकी खुशी तब पांच गुना बढ़ गई जब अपने लकड़ी के प्लेहाउस में पहुंचने के लिए उसे पिता की बनाई लिफ्ट में चढ़कर जाने का मौका मिला. पिता ने ऐसी लिफ्ट तैयार की थी, जिसमें नीचे लकड़ी का बेस था, चारों तरफ लकड़ी की पट्टी थी. जिसमें बच्चा चढ़ा फिर आगे ही एक छोटी सी ज़ंजीर लगाकर बच्चे की सेफ्टी का ख्याल रखा और लिफ्ट के ऊपरी हिस्से पर एक चेन बंधी थी जिसके सहारे उसने लिफ्ट को खींचा और बच्चा प्लेहाउस तक पहुंच गया.

This Dad built his son a playhouse with an elevator and the baby’s reaction is pure joy.

🎥 Imgur/Tourmalin pic.twitter.com/zTlWxKf7fc

— Danny Deraney (@DannyDeraney) September 22, 2022