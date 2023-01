हवा में आधा शरीर टांग कर जादू दिखा रहा था शख्स, हैरान कर रही थी जादूगरी; अगले ही पल जो हुआ उसे देख छूटी हंसी

जादू, मैजिक, ट्रिक्स सिर्फ बच्चों को ही नहीं. बल्कि बड़ों को भी खूब आकर्षित करते हैं. जो पसंद करता है वो मज़े लेकर देखता है, जो नहीं भी पसंद करता वो उसकी ट्रिक समझने की कोशिश करता है. लेकिन यह आकर्षित हर किसी को करता है. कुछ लोग वाकई कमाल की ट्रिक का इस्तेमाल कर आंखों को धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं या ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जो आपको वही दिखाएं जो जादूगर चाहता है. लेकिन कुछ लोग ऐसे ही जुगाड़ू ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसे देख आएगी हंसी.

ट्विटर के @HasnaZarooriHai पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया गया जिसमें जादूगर के करतब को देख लोग हैरान रह गए. शख्स एक छड़ी के सहारे हवा में लटका हुआ दिखाई दे रहा था. लोग उसके इस मैजिक का रहस्य समझने की कोशिश में जुटे थे, कि अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने जादूगरी की सारी हवा निकालकर दी.

जादू देखकर उड़े होश अगले पल हुआ भंडाफोड़

सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें उसका जादू देख लोग अवाक् रह गए. शख्स ने एक हाथ छड़ी पर रखा था और धड़ हवा में लटका हुआ था. जब की कमर के नीचे का हिस्सा एक तरफ़ जमीन पर खड़ा था. यानी वो शख्स दो हिस्सों में अलग अलग बंटा हुआ दिखाई दे रहा था. ज़ाहिर है ऐसा नजारा देखकर कोई भी सोच में पड़ जाएगा कि क्या वाकई ये कोई ट्रिक है या है जादूगरी. लोग जब तक शख्स को महान जादूगर समझे उसकी ट्रिक पर वाहवाही लुटाएं, उससे पहले ही बगल से गुजर रहे शख्स ने कुछ ऐसा कर दिया कि बेचारे जादूगर के जादू की सारी हवा निकल गई.

