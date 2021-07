हसबैंड-वाइफ साथ रहने के लिए ढूंढ रहे एक नई गर्लफ्रेंड, बोले- हम शादी से खुश, लेकिन चाहिए एक और प्रेमिका...

आमतौर पर कौन पत्नी चाहेगी कि कोई और लड़की उसके घर में आकर रहे? सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन एक पत्नी खुद चाहती है कि उसके घर में एक ऐसी लड़की (Husband-Wife Needs Girlfriend) आए, जो पति-पत्नी के साथ मिलकर रहे. उसका रिश्ता (Husband-Wife Needs Girlfriend for Live In) दोनों के ही साथ रोमांटिक और सेक्सुअल हो. बड़ी अजीब बात है ये, लेकिन 100 फीसदी सच है.Jessica T.L. Brooks और उनके पति Gentral Brooks पिछले 7 सालों से एक साथ हैं. 4 साल पहले उनकी शादी भी हो चुकी है. दोनों का कहना है कि उनकी शादी में कोई परेशानी नहीं है और वे एक साथ काफी खुश भी हैं. फिर भी उन्हें अब अपने रिश्ते में एक और लड़की को जोड़ने (Husband-Wife Needs Girlfriend) की ज़रूरत महसूस हो रही है. इसके लिए वो नई गर्लफ्रेंड (Husband-Wife Needs Girlfriend for Live In) की तलाश भी कर रहे हैं.अपने Instagram अकाउंट से उन्होंने ये अनोखी ज़रूरत शेयर की है. उन्होंने लोगों को बताया है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक और पार्टनर चाहते हैं, जो उनके साथ उनके ही घर में रह सके. जेसिका एक बच्चे की मां भी हैं और घर पर रहती हैं, जबकि उनके पति ट्रक ड्राइवर हैं. शादी के 4 साल बाद उन्हें ये एहसास हुआ कि वे और उनके पति दोनों ही अपनी शादी में एक और शख्स की ज़रूरत महसूसस कर रहे हैं. अब उन्हें इसके लिए नई प्रेमिका की तलाश है. उन्होंने इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया है. उनका कहना है कि वे तुरंत ही उस नई गर्लफ्रेंड के साथ शिफ्ट नहीं हो जाएंगे. कुछ दिन की कोर्टशिप के बाद ही वे साथ में रहेंगे.जिस तरह के रिलेशनशिप में जाने के लिए जेसिका और जेंट्रल ब्रुक्स (Jessica T.L. Brooks and Gentral Brooks) तैयार हैं, इस रिश्तो को पॉलीएमोरस रिलेशन (Polyamory Relationship) कहते हैं. इस तरह के रिश्ते (Polyamory Relationship) में इंसान को एक से ज्यादा पार्टनर की ज़रूरत महसूस होती है, लेकिन इसमें तीनों लोगों की सहमति ज़रूरी है. ये तीनों ही पार्टनर्स एक-दूसरे के साथ रोमांटिक और सेक्सुअल (Romance in Three Partners) संबंध रखते हैं. अब ऐसे रिश्ते को किसी भी समाज में स्वीकृति मिलना आसान नहीं है. दोनों ही पति-पत्नी को शिकायत है कि समाज और उनके परिवार में लोग इसे अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं. कुछ लोगों को लगता है कि जेसिका अपने पति के दबाव में ऐसा कर रही हैं. हालांकि उनका कहना है कि ये दोनों की ही सहमति से हो रहा है. जैसे ही उन्हें ऐसी पार्टनर मिलेगी, जो उन्हें और उनकी लाइफस्टाइल को अपना सके, वे इस रिश्ते को आगे बढाएंगे.