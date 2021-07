गजब की दीवानगी: बाढ़ से डूब रहा था शहर, इधर कैफे में बैठकर ऑनलाइन गेम खेल रहे थे बच्चे

Hardcore gamers: आपने हर तरह का एडिक्शन (Addiction) देखा होगा. किसी को कुछ खाने या पीने की लत होती है तो किसी को ऐसी कोई आदत लग जाती है, जिसे छोड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. ऐसे ही आपने देखा होगा कि कई बच्चों को वीडियो गेम खेलने की लत (Addiction of video game) लग जाती है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह किसी के लिए जानलेवा भी हो सकती है? दरअसल, फिलीपींस में गेमर्स (Hardcore gamers in Philippines) का एक समूह हाल ही में वहां आई बाढ़ के बावजूद अपने पसंदीदा वीडियो गेम को खेलना जारी रखने की वजह से अंतरराष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियां में आ गया है.

आपको बता दें कि सोशल मीडिया (Social Media) पर बाढ़ के पानी से भरे कमरे में बैठकर वीडियो गेम खेलने वाले बच्चों (Kids playing video game in flood) का वीडियो गुरुवार को रिजाल के केंटा शहर के एक इंटरनेट कैफे ((Internet cafe in the town of Cainta in Rizal)) में कैद किया गया था. इस वीडियो में कीचड़ भरे बाढ़ के पानी में आधा डूबे रहने और करंट लगने के खतरे के बावजूद, बच्चे अपने मॉनिटर से चिपके हुए दिखाई देते हैं. जानकारी के मुताबिक जब कैफे के मालिक को इस खतरे का एहसास हुआ, तब कंप्यूटर बंद किए गए और गेमर्स को वापस भेजा गया. कैफे के मालिक सियो सैमसन ने कहा, “हमें नहीं पता था कि उस दिन बाढ़ का पानी इतना बढ़ जाएगा, इसलिए जब मैंने उन्हें देखा तो मैंने तुरंत एक्शन लिया और उनसे कहा कि मुझे उपकरणों को एक उच्च स्थान पर रखना है. उस वीडियो के बनाने के बाद, बच्चे ने भी खेलना बंद कर दिया और वहां से चले गए, हममें से किसी को भी चोट नहीं आई.”

यह भी पढ़ें- 43 साल के शख्स पर लट्टू हुई 21 साल की लड़की, मंगेतर की 20 साल की बेटी को बताया बेस्टफ्रेंड!

कैफे मालिक ने कहा, “आप वीडियो में सुन सकते हैं, बच्चे छोड़ना नहीं चाहते, है ना? लेकिन मैंने वास्तव में त्रासदी से बचने के लिए कंप्यूटर बंद कर दिए.” सियो ने कहा, “एक कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर मुझे पता है कि बिजली के स्रोत के पास पानी होना खतरा है. इसलिए वीडियो लेने के बाद, मैंने तुरंत सभी बिजली के उपकरण हटा दिए. ”

आपको बता दें कि दुकान में सभी बिजली के तार पानी के स्तर से ऊपर थे, और बिजली के सॉकेट ऊंचे थे, जैसा कि बाढ़ वाले क्षेत्रों में आम है. हालांकि, कई लोगों ने बच्चों के “सच्चे गेमर्स कभी हार नहीं मानते” रवैये की सराहना की, कुछ ने बताया कि वीडियो गेम इतना जरूरी नहीं है कि आप अपने जीवन को खतरे में डालें.