लाखों की हार्ले-डेविडसन और उसका इस्तेमाल ऐसे, दूधवाले का ये Video देख लोग हैरान

Social Media Viral: सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां लोग हमेशा वायरल और अनोखा चीज देखना पसंद करते हैं. एक बार सोच कर देखिये दूध वेंडर हमारे आसपास दूध पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग करते है- साइकिल या फिर मोटरसाइकिल. लेकिन जरा सोच के जब कभी आपके यहां दूध पहुंचाने वाला कार से या फिर महंगी सी मोटरसाइकिल से आये तो थोड़ा तो अचरज होगा न….! जी हां कुछ ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमे देखा जा रहा है कि एक दूध वेंडर लाखों रुपये की हार्ले-डेविडसन पर दूध का बड़ा कंटेनर लेकर जा रहा.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की गई एक क्लिप ने नेटिज़न्स को चकित कर दिया है, क्योंकि वीडियो में एक व्यक्ति लाखों रुपये की हार्ले डेविडसन बाइक पर दूध पहुंचा रहा है. वायरल रील वीडियो में नीली-हुडी पहना हुआ एक व्यक्ति को हार्ले-डेविडसन मोटरसाइकिल पर विभिन्न इलाकों घूमते हुए दिखता है, जिसके बाइक के दोनों ओर दो बड़े दूध के कंटेनर हैं. इंस्टाग्राम पर ये वीडियो amit_bhadana_3000 के अकाउंट से शेयर करी गयी है.

हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है ये वीडियो कहां का है या ये दूधवाला किस जगह से संबंधित है, क्यूंकि उसके बाइक के नंबर प्लेट पर गाड़ी की नंबर के बजाये ‘गुज्जर’ लिखा हुआ है. रील देख कर बहुत से यूजर्स भौचक्के रह गए तो कईयों ने ये सवाल किया कि बिन नंबर प्लेट के ये बाइक से कैसे घूम रहा है? कुछ यूजर्स का कहना है कि आज कल महंगे गाड़ियों से दूध का व्यापर करना कोई अचरज की बात नहीं है.

ये भी पढ़ें- IFS ऑफिसर ने खोली रेस्टोरेंट की पोल, VIDEO शेयर पर पूछा- ‘इसे घोटाला कह सकते हैं…

अभी कुछ दिन पहले एक वायरल पोस्ट में देखा गया था कि दूधवाले ने दूध पहुंचाने के लिए एम्बेसडर गाड़ी से जा रहा था. वहीं, इस साल की शुरुआत में, ऑनलाइन साझा की गई एक क्लिप में एक व्यक्ति को दूध देने के लिए तीन पहिये की रेसिंग कार जैसी मॉडिफाइड गाड़ी से जाते हुए दिखाया गया था. ये गाड़ी बिजली द्वारा संचालित था जिसमें सामने दो इन्वर्टर आकार की बैटरी रखी हुई थी.

I’m not sure his vehicle meets road regulations, but I hope his passion for wheels remains unregulated…This is the coolest thing I’ve seen in a long while. I want to meet this road warrior… https://t.co/lZbDnge7mo

— anand mahindra (@anandmahindra) April 29, 2022