Video: अब आ गया कोल्डड्रिंक वाला गोलगप्पा, जलजीरे और इमली वाले पानी की जगह Thumbs up डालकर खिलाने लगा 'पुचका'

दुनिया में एक से एक अजब गजब एक्सपेरिमेंट करने वालों की कोई कमी नहीं है. ऐसे लोग एक्सपेरिमेंट कभी भी और कहीं भी कर लेते हैं. कभी कभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स बड़े कमाल के होते हैं, लेकिन जो लोग फूड लवर होते हैं, उन्हें अपने पसंदीदा व्यंजन के साथ मिलावट बिल्कुल पसंद नहीं होती. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका चिर परिचित स्वाद ही हर किसी को भाता है. लेकिन कुछ लोग खाने का पोस्टमॉर्टम करने से बाज नहीं आते. ठीक वैसे ही जैसे सोशल मीडिया पर गोलगप्पे का कोल्ड ड्रिंक फ्लेवर वायरल हो रहा है.

ट्विटर के @MFuturewala पर शेयर वीडियो में एक शख्स गोलगप्पे में जलजीरे और इमली वाले पानी की जगह कोल्डड्रिंक मिलाकर खिलाता दिखा, तो लोगों ने सिर पकड़ लिया. शख्स ने कोल्डड्रिंक में ही नमक, मिर्च और मसाला डाला फिर घोलकर गोलगप्पे में भरकर खिलाने लगा. अनोखे पुचका खाते ही महिला बोल उठी- ‘क्या गजब स्वाद’.

Pani Puri lovers, here’s presenting Thump’s up Pani Puri…

Shower your love with Thumbs down pic.twitter.com/Gjuo9c4PoE

