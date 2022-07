क्या कभी देखा है चलता-फिरता डाइनिंग टेबल? आनंद महिंद्रा भी देखकर हुए हैरान

दुनिया में कई तरह के इन्वेंशन (Weird Invention) किये जाते हैं. इन आविष्कारों में से कुछ बेहद काम के होते हैं जबकि कुछ तो काफी मजेदार होते हैं. इन्हें देखकर लोगों का खूब मनोरंजन होता है. एक ऐसे ही यूनिक लेकिन मजेदार इन्वेंशन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया (Social Media) साइट ट्विटर पर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने शेयर किया है. इसमें सड़क पर घूमते-फिरते डाइनिंग टेबल को देखा जा सकता है. चार कुर्सी वाले इस डाइनिंग टेबल पर लोग बैठ कर खाना भी खा रहे थे और साथ ही सड़क पर घूम भी रहे थे.

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. खासकर अपने ट्विटर अकाउंट पर. वो आए दिन इस प्लेटफॉर्म पर ऐसी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करते रहते हैं, जिसे देखने के बाद लोग भी हैरान रह जाते हैं. अब उन्होंने सड़क पर चलते-फिरते डाइनिंग टेबल का वीडियो अपलोड किया है. इस क्लिप में चार लोगों को टेबल पर बैठकर खाना खाते देखा गया. टेबल से लगी कुर्सियों पर ही वो बैठे थे. सड़क पर घूमते हुए ही वो खाना एन्जॉय कर रहे थे.

गैस स्टेशन से भरवाया फ्यूल

इस वीडियो में देख सकते हैं कि चलने-फिरने वाले टेबल से ही कुर्सियां भी अटैच है. चार लोग इसपर बैठे हैं. वो खाना भी खा रहे हैं और टेबल-कुर्सियां सहित सड़क पर इधर से उधर भी जा रहे हैं. ये टेबल चलते हुए गैस स्टेशन तक गया. इसके बाद गैस स्टेशन के स्टाफ ने इसमें ईंधन भरी और उसके बाद टेबल पर बैठे एक शख्स ने फिर से टेबल को किक स्टार्ट किया और टेबल आगे बढ़ गया. सड़क पर चलते इस टेबल को देख लोग हैरान हो गए.

I guess this is e-mobility. Where ‘e’ stands for eat… pic.twitter.com/h0HKmeJ3AI

— anand mahindra (@anandmahindra) July 3, 2022