कभी देखा है ऐसा नौटंकीबाज बच्चा? खेल खेल में ऐसे गिरा मानो सच में हुआ घायल, लोग बोले- ये है बेस्ट एक्टर

बच्चे हमेशा ही इतने प्यारे होते हैं क्यों उनकी हर हरकत दिल लूट लेती है. नन्ही उम्र में की गई उनकी शरारतें मस्ती-मजाक और खेल सब कुछ दिल को लुभाता है. बचपन में बच्चे बेहद इनोसेंट होते हैं. जो करते है वो इतनी मासूमियत से करते हैं कि वो गलत भी हो तो रोकने टोकने की हिम्मत नहीं होती. बल्कि उनकी गलतियों से शामिल होकर खुद भी मज़े करना पसंद करते हैं. लेकिन बेहद कम उम्र में एक्टिंग और ड्रामा करते कम ही बच्चे नजर आएँगे, जो बिल्कुल इस ड्रामे को ऐसे जी जाएंगे मानो असल ज़िंदगी हो.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर शेयर वीडियो में एक बच्चे की नौटंकी देखकर आप दंग रह जाएंगे. पिता के साथ तलवारबाजी का गेम खेलते खेलते वह अचानक ऐसा गिर पड़ा कि मानो सच में तलवार के हमले का शिकार हो गया हो. यूज़र बच्चे को बेस्ट एक्टर कह रहे हैं.

मिलिए अब तक के सबसे ड्रामेबाज़ बच्चे

वायरल वीडियो में एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ नकली तलवार से तलवारबाजी करता दिखाई दिया. प्लास्टिक की तलवार से बच्चा और पिता एक दूसरे पर वार करते नजर आते हैं. इस दौरान दोनों इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि वो खेल खेल रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है. लिहाजा प्लास्टिक की तलवार को भी इतनी हौले से रखते हैं कि मानो छूते ही चुभ न जाए. मगर इस नकली तलवारबाजी में भी बच्चे ने घायल होने की जो एक्टिंग की, वो किसी को भी हैरान कर सकती है. जी हाँ पिता की तलवार से जैसे ही वार हुआ, बच्चा दो कदम आगे बढ़ा और दोनों हाथ ऊपर कर बिल्कुल किसी घायल की तरह जमीन पर ढह गया.

Oscar goes to this boy ‘Best Imitation of Death’ 😂 pic.twitter.com/SjCEAOH6uZ

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 28, 2022