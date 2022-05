कभी देखी है ऐसी स्वीट स्ट्रॉबेरी, बाग में फलों के बीच छुपी मिली क्यूट बच्ची के मुरीद हो गए लाखों

एक स्ट्रॉबेरी के इतने दिवाने हो चुके हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा. एक ऐसी स्ट्रॉबेरी अब तक के इतिहास में शायद सबसे बड़ी होगी. कम से कम 10 किलो तो होगा ही उस लाल स्वीट स्ट्रॉबेरी का वजन जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त हलचल मच गई. सबकुछ छोड़कर अब हर किसी को वही स्ट्रॉबेरी चाहिए. लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है. क्योंकि वो तो एक ही पीस है. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या खासियत आ गई उस स्ट्रॉबेरी में जो लोग सके पीछे पागल हो रहे हैं तो चलिए आपको बताते है कि आखिर उस स्वीट स्ट्रॉबेरी की इतनी डिमांड क्यों है?

अब तक की सबसे स्वीट स्ट्रॉबेरी का दावा बिना किसी संदेह के बिल्कुल सही है. क्योंकि वो स्वीट स्ट्रॉबेरी एक बच्ची है जो ठीक वैसी ही लाल ड्रेस और हरी टोपी पहनकर खेत में स्ट्रॉबेरिज़ के बीच छुपी हुई थी. जहां से उसके पापा ने उसे बाहर निकाला तो देखने वालों के दिल खिल उठे फिर तो इस प्यारी बच्ची पर इतना भर-भर कर प्यार बरसना शुरु हो गया कि पूछिए मच. @TheFigen के ट्विटर अकाउंट पर शेयर ये वीडियो जबरदस्त स्पीड से वायरल हो रहा है.

This is the sweetest strawberry ever! pic.twitter.com/MQ8nb8hg8X

— Figen (@TheFigen) April 29, 2022