शख्स ने जुगाड़ लगाकर उड़ाई कार, पतंग की डोरी से बांध हवा में उड़ाया, लैंडिंग देख आ जाएगा मजा

आज के समय में विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है. काफी समय से दुनिया में उड़ने वाली कार की चर्चा है. कई कंपनियों ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसी कार बना ली है जो हवा में उड़ती है. लेकिन अब तक मार्केट में ये पहुंची नहीं है. उड़ने वाली कारों की काफी चर्चा होती है. वजह है इसके फायदे. जहां आज के समय में लोग ट्रैफिक में फंसकर समय बर्बाद नहीं करना चाहते, ये कार उनके लिए परफेक्ट होगी. कई टेस्टिंग्स के बाद अभी तक मार्केट में उड़ने वाली कार नहीं आई है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी उड़ने वाली कार का वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसे देखकर आपकी हंसी छूट जाएगी. इस कार को उड़ते देखने से पहले आप भी हंसने की तैयारी कर लीजिये. वायरल हो रहे वीडियो में शख्स ने जुगाड़ से कार को हवा में उड़ा दिया. इसमें एक कार को रस्सी से बांधकर खींचते हुए दिखाया गया. साथ ही कार के ऊपर हेलीकॉप्टर ब्लेड्स भी दिखाई दिए. इसके सहारे कार को उड़ाने की तैयारी थी.

पहले उड़ी, फिर…

इस फ्लाईंग कार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक रस्सी से बंधी कार को पहले खींचते दिखाया गया. साथ ही कार की छत पर लगे ब्लेड्स भी मूव कर रहे थे. कार ने धीरे से जमीन को छोड़कर हवा में उड़ान शुरू की. लेकिन इसके कुछ ही देर बाद कार ने हवा में गोते लगाना शुरू कर दिया. पहले कार टेढ़ी-मेढ़ी हुई. इसके बाद जमीन पर क्रैश कर गई.

The flying car has arrived, get ready to fly in the car. #Flyingcar #viralvideo pic.twitter.com/3jscp3n2Ia

— Samira Nabila (@SamiraNabila1) March 9, 2023