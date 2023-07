सिर में लगी गोली और शख्स को पता ही नहीं चला! मामला देख चकराया डॉक्टरों का माथा ...

Man Alive After Getting Shot in Head: गोली किसी को छूकर भी निकल जाए तो उसके शरीर से खून की धाराएं बह निकलती हैं. हालांकि सारी जगहों पर गोली लगने से मौत का खतरा नहीं होता लेकिन शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं, जहां गोली लग जाए तो इंसान का बचना मुश्किल हो जाता है. खासतौर पर अगर किसी के सिर में गोली लगी हो तो उसकी मौत पक्की हो जाती है.

ये तो रही आम लोगों की बात लेकिन कहते हैं न कि कुछ लोग ज़बरदस्त किस्मत लेकर आते हैं. एक ऐसे ही शख्स के सिर में गोली लग गई और उसे पता ही नहीं चला. वो तो तेज़ दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टरों के पास पहुंचा था, लेकिन जो कुछ भी उसे पता चला, वो किसी के भी होश उड़ा सकता है. चलिए जानते हैं एक अजीबोगरीब कहानी, जो डॉक्टरों को भी हैरान कर रही है.

सिर में घुस गई गोली, शख्स रहा बेखबर

डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक अर्जेंटीना में रहने वाले एक शख्स के साथ अजीब हादसा हुआ. 38 साल के इस शख्स के साथ सड़क पर लूट की घटना हुई थी. लुटेरों ने उसे जमीन पर पटक दिया था. इसके बाद उसे सिर में दर्द की शिकायत हुई और वो सैन मार्टिन अस्पताल में पहुंचा. उसे लगा पिटने की वजह से उसका सिर इतना ज्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन डॉक्टरों ने जब जांच की तो मामला अलग ही था. शख्स के सिर में पीछे की तरफ एक छेद था, जो गोली मारे जाने की वजह से हुआ था. हैरानी इस बात की थी कि गोली लगने के बाद भी शख्स ज़िंदा खड़ा था.

जाको राखे साइयां …

वैसे तो ऐसे केसेज़ में इंसान मर ही जाता है लेकिन इस शख्स के सिर में गोली लगी तो थी लेकिन मस्तिष्क के उन हिस्सों में नहीं पहुंची नाजुक और बेहद ज़रूरी होते हैं. यही वजह थी कि उसे दर्द तो हुआ लेकिन गोली लगने के बाद भी वो ज़िंदा रह गया. वैसे आपको बता दें कि इससे पहले साल 2007 में भी एक शख्स के सिर में दर्द हुआ था. डॉक्टरों ने जब देखा तो उसके दायें कान के पीछे की तरफ एक गोली अटकी हुई थी. बाद में पता चला कि गोली शख्स की पत्नी ने मारी थी, लेकिन वो नहीं मरा और पत्नी जेल पहुंच गई.

