हेल्थ वर्कर्स की ऐसी बेरहमी विचलित कर सकती है मन, मजबूत कलेजे वाले ही देखें ये वीडियो!

कोरोना की वजह से दुनिया को काफी कुछ सहना पड़ा है. इस वायरस की वजह से लॉकडाउन, क्वारेंटाइन और जाने कैसे-कैसे नए टर्म्स से हमारा सामना हुआ. किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि दुनिया में एक ऐसा दिन आएगा जब लोगों को अपनी जान बचाने के लिए दूसरे लोगों से संपर्क खत्म करना पड़ेगा. कोरोना की वैक्सीन तो बन गई है, इसके बावजूद अभी ही इसका कहर कम नहीं हुआ है. इससे पॉजिटिव हुए शख्स को सबसे अलग क्वारेंटाइन करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर एक महिला ने दिखाया कि कैसे उसके पीठ के पीछे हेल्थ वर्कर्स (Chinese Health Workers Kileed Dog) ने उसके पालतू कुत्ते को मौत के घाट उतार दिया.

सोशल मीडिया (Social Media) साइट ट्विटर पर एक महिला ने अपने डॉग पर हुई बेरहमी का वीडियो शेयर किया है. महिला का नाम यी ज़ही सुए की है. वो चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की रहने वाली है. उसने सबसे पहले ये वीडियो चीन के सोशल मीडिया साइट वीबो पर शेयर किया था. इसमें उसने घटना की डिटेल भी शेयर की. उसके पीठ पीछे उसके कुत्ते समोयेड की दो हेल्थ वर्कर्स ने बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी. ऐसा तब किया गया जब उसकी मालकिन यी ज़ही क्वारेंटाइन सेंटर में थी. लेकिन ये घटना घर के कमरे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. इसकी वजह से मामले का खुलासा हो पाया.

परिवार के सदस्य की हत्या

अपने प्यारे डॉग को याद करते हुए यी ज़ही ने बताया कि उसने और उसके प्रेमी ने समोयेड को तीन साल तीन महीने पाला था. वो घर के सदस्य जैसा था. लेकिन उसी घर में उसे मार दिया गया. मामले के बारे में बताया जा रहा है कि यी ज़ही को 2 मार्च को क्वारेंटाइन सेंटर भेज दिया गया था. दरअसल, उसके प्रेमी की रिपोर्ट पॉजिटिव थी इस वजह से उसे आइसोलेट कर दिया गया था. उसे क्वारेंटाइन सेंटर में डॉग लाने की इजाजत नहीं थी. इस वजह से उसे अकेले घर में छोड़ना पड़ा. लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि अब वो अपने डॉग से जिंदा मिल नहीं पाएगी.

YOU MOTHER FUCKERS PUT THOSE MOTHER FUCKERS IN JAIL!

The anti-pandemic workers killed a Samoyed after its owner was quarantined😭

YOU FUCKING ANIMALS! WHAT IS WRONG WITH YOU!?

I HAVE A 80 WATT CO2 LASER YOU TOUCH MY FUCKING DOG I WILL BURN YOUR RETINAS OUT OF YOUR SKULL! pic.twitter.com/59R524vy6m

— Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) March 5, 2022