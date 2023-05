Viral: दिल छू लेगा बेटी संग दिव्यांग पिता का डांस, स्कूल के फंक्शन में किया साथ परफॉर्म, भावुक कर देगा Video

बच्चे माता-पिता के लिए क्या होते हैं ये बताने की जरूरत नहीं. दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होते हैं बच्चे. जिनकी खुशी के आगे पेरेंट्स को अपना कोई दुख दर्द नजर नहीं आता. और अगर बात पिता और बेटी की करें तो ये रिश्ता बेहद खास और नायाब होता है. एक पिता अपनी बेटी से जो प्यार और इमोशनल बॉन्डिंग शेयर करता है. वो शायद किसी और से कभी ना करे. बेटी के लिए भी पिता उसका पहला प्यार और हीरो होता है. लिहाज़ा इस रिश्ते की जिम्मेदारी निभाना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी होता है.

ट्विटर अकाउंट @TheFigen_ पर शेयर वीडियो में एक पिता बेटी के स्कूल फंक्शन में उसके साथ डांस करता दिखा तो लोग भावुक हो गए. क्योंकि पिता दिव्यांग था और व्हीलचेयर पर बैठकर ही बेटी की परफॉरमेंस में उसका साथ निभा रहा था. ये वीडियो दिल को छू लेने वाला है. इस इमोशनल वीडियो को 20 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

Despite everything, that dad is with his daughter, he did not make excuses!pic.twitter.com/9RZkwzhdED

— The Figen (@TheFigen_) May 2, 2023